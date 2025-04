Cine e Gheorghița Popescu. Prima reacție a femeii care a suspendat anularea alegerilor în instanță: ”Ce am vrut, s-a întâmplat”. Exclusiv

Numele ”Gheorghița Popescu” a fost printre cele mai căutate, zilele acestea, în rețelele sociale. Vestea că o femeie necunoscută a reușit să destabilizeze din nou viitorul alegerilor prezidențiale, s-a răspândit imediat.

Gheorghița Popescu locuiește în Pucioasa, județul Dâmbovița

Gheorghița Popescu nu este din Ploiești, așa cum s-a bănuit, ci locuiește în Pucioasa, județul Dâmbovița. Aici, femeia deține o casă, chiar la intrarea în localitate, care nu iese cu nimic în evidență față de alte imobile de pe stradă. Dimpotrivă, imobilul pare că nu a mai fost renovat de ceva vreme, spre deosebire alte vile mai arătoase ale vecinilor.

Gheorghița Popescu este unul dintre sutele de români care par să fi acționat concentrat în toată țara, depunând în instanță, în nume propriu, cereri de anulare a executării Hotărârii nr 32 din 6 decembrie 2024 emisă de . Este hotărârea care a schimbat destinul alegerilor prezidențiale de anul trecut și a anulat turul doi.

Acțiunea a fost înaintată la Curtea de Apel Ploiești pentru că aceasta este instanța superioară pentru tribunalele și judecătoriile din județele Prahova, Dâmbovița și Buzău.

Gheorghița Popescu nu e dispusă să dea lămuriri, după ce a aruncat alegerile în aer: ”Restul nu mă interesează”

FANATIK a reușit s-o găsească pe femeia care a reușit să convingă un judecător din România să suspende anularea alegerilor. Ea a arătat însă că nu vrea să ofere niciun fel de lămuriri suplimentare, după care a închis telefonul.

”Eu nu am ce să lămuresc. Nu știu ce vrei tu să lămurești, pentru mine lămuritul… ce-am vrut, s-a întâmplat. Asta e…, restul nu mă interesează. Nu am ce să răspund, mulțumesc. Sunt la serviciu, am treabă, nu…”, i-a transmis Gheorghița Popescu reporterului FANATIK.

Gheorghița Popescu a dat în judecată Curtea Constituțională a României la data de 10 aprilie 2025, atunci când a înaintat o cerere de anulare act administrativ la Secția de contencios administrativ și fiscal.

Dosarul a fost repartizat aleatoriu și a ajuns la , primul termen fiind stabilit pentru data de 24 aprilie.

Femeia a încercat să-l convingă pe judecătorul de la Curtea de Apel Ploiești să judece mai devreme dosarul

La 16 aprilie, femeia din Pucioasa a revenit cu o nouă cerere către instanță, prin care solicita preschimbarea termenului de judecată, pe motiv că acesta este prea apropiat de data primului tur de alegeri prezidențiale stabilite pe 4 mai 2025.

”În motivarea cererii, se arată că cererea de suspendare a executării actului administrativ atacat are caracter urgent, fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 14 din Legea nr.554/2004. În fapt, se arată că actul administrativ contestat produce efecte juridice imediate, iar menţinerea acestora până la soluţionarea cererii ar putea cauza prejudicii iremediabile reclamantei.

O analiză urgentă a cererii de suspendare este esenţială pentru a preveni producerea unor efecte negative ireversibile, întrucât executarea actului afectează în mod direct drepturi constituţionale şi interese personale ale reclamantei”, se arată în cererea înaintată de Gheorghița Popescu.

Magistratul a respins cererea de preschimbare a datei judecății, motivând că trebuie respectată procedura de citare, iar pârâta CCR are nevoie de timp pentru a-și pregăti apărarea.

Decizie controversată a CAP. Instanța nu a publicat motivarea

Până la urmă, procesul s-a judecat la data stabilită, iar joi dimineața, judecătorul Vasile Alexandru a admis capătul de cerere privind ”suspendarea executării actului administrativ contestat”.

Astfel, magistratul a dispus suspendarea executării Hotărârii Curții Constituționale nr 32 din 6 decembrie 2024, până la soluționarea definitivă a cauzei (formulare care indică faptul că decizia Curții de Apel Ploiești își produce deja efectele). Drept urmare, CA Ploiești a anulat și hotărârea CCR care a avut ca urmare anularea turului doi.

Decizia nu este definitivă, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a anunțat deja că va face recurs. Ea a declanșat un scandal uriaș, specialiștii în drept arătând că hotărârile Curții Constituționale nu pot fi anulate sau cenzurate de o instanță judecătorească.