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Instalat în urmă cu câteva zile pe banca grupării Watford, din liga secundă engleză, Edi Iordănescu (48 de ani) a dat, cu această ocazie, o dublă lovitură: profesională și financiară. Ioan Becali (74 de ani), celebrul agent de jucători din România, îi dă și o veste mai puțin plăcută lui Iordănescu Jr. și face dezvăluiri interesante despre Gino Pozzo (61 de ani), noul patron al fostului selecționer.

Totul despre Gino Pozzo, noul patron al lui Edi Iordănescu la Watford. Giovanni Becali: „E foarte zgârcit”

După mai bine de un an de zile de la despărțirea de Legia Varșovia, Edward Iordănescu (48 de ani) a revenit în antrenorat. Și nu oriunde, ci în Anglia, patria fotbalului. Numirea fostului selecționer al României la o echipă din Championship reprezintă, concomitent, lovitura carierei pe plan personal pentru tehnician, dar și o premieră pentru România. Până în 2026, niciodată o echipă profesionistă din Anglia nu a angajat un antrenor din țara noastră.

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Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, la Watford , de circa 100.000 de lire pe lună. Reversul medaliei, la noua sa echipă, antrenorul român întâlnește și un patron foarte zgârcit. În emisiunea „Giovanni SHOW”, cel mai important impresar român din ultimele decenii, Ioan Becali (74 de ani), a făcut o serie de dezvăluiri despre cine este cu adevărat Gino Pozzo, noul patron al lui Edi Iordănescu la Watford.

Becali spune că îl cunoaște pe Gino Pozzo de mai bine de trei decenii. Astfel, este îndreptățit să îi facă un portret magnatului italian. Acesta ar fi un patron foarte zgârcit, care are ca scop să cumpere pe puțin și să vândă pe mulți bani. „(n.r. Cine este noul patron al lui Edi Iordănescu?) Patronul lui Watford e Gino Pozzo, băiatul fostului patron (n.r. Giampaolo Pozzo). Acesta din urmă are și probleme de sănătate în acest moment, având peste 80 de ani. Eu l-am cunoscut odată cu Gino când Gino era copil. Era tânăr, avea 20 și ceva de ani. Cred că n-avea nici 30 când îl luase taică-su lângă el să conducă Udine (Udinese). Atunci am tratat cu el pentru Mutu, dar Mutu avea ofertă de la Parma. Cum să meargă de la Verona după ce a jucat acolo doi ani, să meargă la Udine, să nu meargă la Parma?

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Sunt doi oameni zgârciți (n.r. Giampaolo și Gino). Omul e gospodar, dar sunt niște oameni…. Ei vor să vândă jucători și când cumpără, ei cumpără pe puțin. De fapt, ăsta e business-ul. Ei au avut și o echipă în Spania, Granada, unde au niște probleme, cu o sumă importantă de bani, bani care nu s-au înregistrat sau nu știu exact despre ce e vorba. Oricum, știu că au probleme. Așa cum toți italienii care s-au dus în Italia să cumpere echipe au probleme. La fel e la Leeds, unde patronul a venit înapoi, a rămas cu niște datorii acolo. Nu știu dacă mai merge în Anglia. A luat o echipă, Brescia, a băgat-o chiar în liga a 3-a treia”, spune Giovanni.

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Cum va decurge relația Edi Iordănescu – Gino Pozzo: „Mai comandă și el la echipă”

În fotbalul britanic, Gino Pozzo este faimos pentru lipsa de răbdare cu tehnicienii pe care îi angajează. În cei 14 ani de când controlează clubul, a schimbat antrenorul de zeci de ori. Giovanni Becali a fost întrebat de relația pe care o vede între „devorator de antrenori”. „(n.r. Cum îl știți dumneavoastră pe Gino Pozzo, vor fi discuții de altă natură între el și Edi Iordănescu, apropo de echipă, de cine joacă, ce se întâmplă?) Din câte știu eu, din culise și din lumea Calciomercato, e adevărat, comandă. Nu ca la alte echipe, dar comandă și ei (cei din familia Pozzo).

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Ei aduc jucători brazilieni, aduc jucători africani. Costă puțin și aduc trei-patru. Din trei-patru, unul iese. Îl ia până la urmă din Belgia, de acolo dau, au dat și 11 și 17 milioane, dar au vândut cu 40, 45, 50 milioane. Întotdeauna s-au menținut din acest proces cumpărare-vânzare. Au făcut la fel la Udinese, la Granada”. În privința obiectivului de moment al lui Edi Iordănescu, de a o salva pe Watford de la retrogradarea în eșalonul 3 al fotbalului britanic, Giovanni e direct: „O să aibă probleme! Au acum meci la Derby County, ultima clasată. Dar e meci greu. Ultimele 3-4 joacă în disperare. Ei sunt la câteva puncte peste zona roșie”.

Ioan Becali nu îl vede pe Edi Iordănescu acceptând ingerințe de la patron în privința echipei. „(n.r. Dar credeți că o să accepte Edi dacă îi spune patronul ‘Să joace ăla sau ăla?’) Eu, după cum îl știu pe Edi, nu știu dacă acceptă așa ceva. Dacă ar fi acceptat, era de mult timp antrenor undeva mai bine în fotbalul nostru. Dar în niște cazuri trebuie să fii și flexibil”.

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