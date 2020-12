Cine e în spatele Andreei Esca de 25 de ani? Oamenii fără de care Pro TV nu există. Exclusiv

Andreea Esca este vedeta Pro TV, este singura vedetă cu care postul de pe Pache se identifică. Sentimentul este reciproc, cel mai probabil, pentru că atunci când spunem Andreea Esca, spunem și știrile Pro TV. Numele prezentatoarei tv, care a împlinit 25 de ani de carieră, este celebru, însă puțini îi știu pe cei care fac vocea Andreei Esca cunoscută. FANATIK vă prezintă oamenii din spatele Andreei Esca.

Armata de corespondenți pe care fosta televiziune a lui Adrian Sârbu o are este formată din jurnaliști care au stat pe teren și pe micul ecran fie că a fot vorba de gripă, coronavirus, viscol, cald sau sărbătoare. Azi,d e Ziuna Națională a României și totodată ziua Pro TV, jurnaliștii au sărbătorit-o prin muncă. Iată ce au spus aceștia.

Paula Herlo, corespondent PRO TV – România, te iubesc!

Reportajele de la România, te iubesc sunt unice, pentru că aduc schimbare speranță și dezvăluiri despre sistemul corupt din România. Fără frică de nimic. Jurnaliștii Pro TV demască și cele mai dure figuri din politică. Iată mesajul Paulei Herlo de 1 Decembrie, ziua Pro tv și Ziua Națională a României.

„Să-ți cunoști drepturile înseamnă să ai o super putere. Iar niște copii au avut curajul să-și arate mușchii în fata unor lideri de temut ai vremurilor lor.

Daca azi elevii au abonamente cu preț redus la transportul în comun sau manuale gratuite în ultimii doi ani de liceu, e și pentru că în urma cu șapte ani, niște copii n-au găsit distracție mai buna decât să citească legea educației. La mulți ani Romania, la mulți ani, Pro TV!”, a scris Paula Herlo pe Facebook.

Cosmin Savu, mesaj haios de ziua Pro TV

Jurnalistul România, te iubesc a postat o imagine și un mesaj cât se poate de haioase pe Facebook. „Când iți cade glicemia la munca de ziua națională. Stirile Pro TV, n-aveam dubiu că sunt bune, dar vă spun UNTOLD fost într-un mare fel. N-am ținut cont că sunt grăsuț, doar o dată e 1decembrie 2020. Mulțumesc, Ioana Chereji și Edy Chereji, La mulți ani!”

Rareș Năstase: „La mulți ani, colegi! ”

„Ca de obicei, munca în echipa e totul în televiziune. De la colegii asistenți și cameramani, cu care mergem la filmări, pe teren, până la colegii editori din montaj, producători, șefii de producție și până la băieții și fetele de la promo, corespondenți din tara și mulți alti colegi, e vorba de echipa. Fiecare cu părticică să de contribuție, așa funcționează lucrurile de 25 de ani, la PRO TV și așa e în munca asta. Iar când ai colegi dedicați, pasionați de munca lor, vă spun că treaba ne e tuturor, mult mai ușoară. Echipa. La mulți ani, colegi! Mulțumesc pentru munca buna și de aceasta data!”, a scris Rareș Năstase, corspondentul Pro TV și jurnalist la România, te iubesc pe Facebook.

Cristian Leonte, prezentatorul România, te iubesc

„Alături de Lavinia Petrea urmărim cu bucurie poveștile puternice ale tinerilor de 25 de ani care schimbă în bine comunitatea, țara. Toate materialele sunt pe pagina noastră”, a menționat jurnalistul pe pagina de Facebook.

Alex Dima, unul dintre cei mai valoroși jurnaliști din Pro TV

Numele corespondetului Pro TV este strâns legat de emisiunea pentru care publică în exclusivități detalii despre mafia pădurilor, ilegalități și nedreptatea care se face în România, plus hoția din bani publici. Alex Dima a lucrat cot la cot cu colegii săi din Pro TV pentru o serie de materiale dedicate pentru 1 Decembrie, ziua Pro TV-ului.

Paul Angelescu, corespondent Pro TV de peste 8 ani

Juranlistul face parte din echipa România, te iubesc, de mai bine de 4 ani și de 8 ani este în familia Pro TV. Stilul jovial, dar foarte serios și profesionist l-a adus pe culmile succesului, prezentând unele dintre cele mai bune reportaje în televiziunea de pe Pache.

Camelia Donțu: „Jurnalismul rămâne, pentru mine, cea mai frumoasa meserie din lume”

Fie că vorbim de vreme rece, inundații sau evenimente de ultimă oră, Camelia Donțu este de 20 de ani alături de Pro TV. 1 Decembrie este o zi cu însemnătate pentru jurnalista din Constanța.

„În clasa a 5-a, improvizam tot felul de ziare cu imagini decupate de prin reviste și texte scrise cu stiloul. În clasa a 11-a, am abandonat pregătirea pentru Medicina și am vrut Jurnalism. Noroc cu susținerea mamei. Iar în anul trei de facultate, am intrat în cea mai buna echipa: StirileProTV.

Fix 20 de ani mai târziu, aș lua aceeași decizie. Asta cred eu că înseamnă să iți găsești locul. Și să iți urmezi visul, orice ar fi. De Ziua Mondiala a Televiziunii, mărturisesc că jurnalismul rămâne, pentru mine, cea mai frumoasa meserie din lume”, a scris jurnalista Camelia Donțu pe Facebook.

Roxana Hulpe: „Le mulțumesc oamenilor care m-au ajutat să ajung aici”

Roxana Hulpe este o jurnalistă cu o traiectorie spectaculoasă. S-a dovedit omul bun la toate, s-a făcut remarcată la știrile Pro TV după ce a intrat în direct după tragedia Colectiv, după care a devenit corespondent al știrilor cu acte în regulă, iar săptămânile trecute a fost promovată ca prezentatoare. EA poate fi văzută în fiecare weekend alături de Cosmin Stan, de la ora 6 dimineața, la știri. Roxana este, de altfel, și reporter, în continuare.

„Pro, uite aici m-ai adus, uite așa mă faci să mă simt zilnic. Inima bate că nebuna de bucurie, dar e mereu și în gardă.

E un echilibru perfect, iar pentru asta le mulțumesc oamenilor care mi-au arătat cărarea de a ajunge spre starea asta, cu bune și rele, altfel n-aș sta tremurând zilnic într-un picior de emoție, adrenalină, satisfacție și mândrie că sunt aici. La mulți ani, România! La mulți ani, Pro TV!”, a scris Roxana Hulpe, prezentator și corespondent Știrile Pro TV.

Cătălin Radu Tănase, omul de bază al Pro TV-ului

Cătălin Radu Tănase este, de altfel, unul dintre cei mai buni jurnaliști din România. Este corespondent Pro TV și omul de bază în caz de război, inundații, cutremure sau evenimente de importanță majoră națională sau internațională. Jurnalistul a prezentat cele mai important jurnale, cu știri din locații greu de atins, inundații, orașe sub zăpezi, ori chiar catastrofe naturale.

Ovidiu Oanță, omul faptelor la Pro TV

Ovidiu Oanță este jurnalist pe justiție, omul care pune cele mai dure întrebări, iar, de cele mai multe ori, politicienii ajung în dificultate, fără cuvinte, după șirul de curiozități pe care corespondentul Pro TV le are. El este omul care a luat parte la cele mai dure procese din România și totodată jurnalistul cu foarte multe surse în domeniu.

Liliana Curea, corespondent Pro TV pe sănătate

Reporter de ani buni, Liliana Curea a lucrat chiar și în cele mai grele condiții, adăugând un plus valoare jurnalului de știri prezentat de Andreea Esca. La fel ca și restul colegilor săi, jurnalista a lucrat de 1 Decembrie, de ziua Pro TV și Ziua Națională a României.

Echipa știrilor Pro TV în timpul pandemiei

Din sursele FANATIK mai mulți corespondenți Pro TV au lucrat în prima linie, în timpul pandemiei, chiar și acum, când numărul de persoane infectate a trecut pragul de 11.00 de cazuri. Deși în trustul de pe Pache au fost mai multe persoane de COVID, boala nu i-a ținut departe de teren.

Astfel că, Liliana Curea, reporterul pe sănătate. Roxana Hulpe, reporterul pe educație, Camelia Dontu, jurnalist Inspectorul Pro și al știrilor Pro TV, Ovidiu Oanță, jurnalist pe Justiție, Cătălin Radu Tănase, eveniment, Vitalie Cojocari, Cristina Iancu, Cristina Dobre, Ramona Pauleanu, plus restul colegilor.

Echipa Știrilor Pro TV lucrează din martie în două ture, fiecare tură câte două săptămâni.