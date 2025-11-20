Sport

Cine e influencerița care refuză fotbaliștii pe bandă rulantă. Tânăra a primit un mesaj de la câștigătorul Balonului de Aur

O celebră creatoare de conținut stă departe de relațiile cu jucători de fotbal. Câștigătorul Balonului de Aur a încercat să o cucerească, dar fără sorți de izbândă.
Alexa Serdan
20.11.2025 | 16:58
Cine e influencerita care refuza fotbalistii pe banda rulanta Tanara a primit un mesaj de la castigatorul Balonului de Aur
Influencerița care i-a refuzat pe mulți fotbaliști. Sursa foto: Instagram.com
Rețelele de socializare au luat locul întâlnirilor amoroase. Descoperă cine este influencerița superbă care refuză fotbaliștii pe bandă rulantă. Tânăra a primit un mesaj de la câștigătorul Balonului de Aur, însă nu i-a dat curs.

O influenceriță refuză fotbaliștii pe bandă rulantă

Melissa M este o creatoare de conținut cu milioane de urmăritori. Frumoasa șatenă bosniaco-albaneză are o siluetă de invidiat și postează mereu în ținute care o pun în valoare. Așadar, nu este de mirare că primește numeroase comentarii.

Mesajele vin și în privat, influencerița recunoscând că a avut parte de multe remarci din partea jucătorilor de fotbal. Tânăra nu se lasă cucerită prea ușor de aceștia, precizând că își dorește să stea departe de relațiile cu fotbaliști.

A făcut această afirmație în cadrul unei postări de pe Instagram. Tânăra în vârstă de 23 de ani a dezvăluit că sportivul care a fost numite câștigător al Balonului de Aur a încercat să-i intre în grații, însă fără sorți de izbândă în această privință.

Mai exact, este vorba de Karim Benzema, fost jucător la Real Madrid. În 2023 a semnat cu Al Ittihad, în Arabia Saudită. „De fapt, Benzema îmi trimite mesajul «Holla», nu am răspuns niciodată și nu l-a șters”, a spus influencerița, conform sportskeeda.com.

Ce fotbaliști i-au mai scris șatenei

„O mișcare minimalistă, dar nu destul încât să mă miște”, a completat Melissa M. Tânăra a primit un mesaj îndrăzneț și de la Vinicius, care a invitat-o la el acasă. Din păcate, fotbalistul s-a lovit de un refuz categoric.

„El [Vinicius] a zis ceva de genul: vino la mine acasă dacă vrei. I-am zis: scuză-mă, mulțumesc pentru invitație, dar nu am chef, îmi pare rău, Vinnie. Sper că ești bine, ai fost uimitor la ultimul meci.

Sunt sigură că vei primi Balonul de Aur, o zi frumoasă și un emoticon cu zâmbet. Am avut îndrăzneala să pun ceva de genul, știi tu, zâmbetul. M-am gândit cine crede că sunt”, a mai spus creatoarea de conținut.

În continuarea dezvăluirilor sale l-a adus în discuție și pe starul lui AC Milan, Rafael Leao. Nici acesta nu a fost mai norocos decât colegii său. Influencerița a mai transmis că portughezul s-a supărat că nu i-a răspuns imediat la mesaj.

„Nu am multe conversații amuzante, dar da. O, Rafael Leao, cred că am și eu o conversație cu el. Stai, dacă nu a șters mesajul, nu cred că ar trebui să fac asta, dar da, nu răspund, am răspuns o dată, mi-a trimis un zâmbet trist, i-am zis ce?

El a zis, ți-am lăsat mesaje. I-am spus că nu am văzut mesajul. Îmi pare rău. Apoi a zis, ai Snap? Nu i-am răspuns, mulțumesc și apoi, mi-a trimis din nou mesaj de două ori și nu i-am mai răspuns”, a mai adăugat Melissa M.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
