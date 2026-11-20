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Carlos Forbs (22 de ani) este înlocuitorul lui (41 de ani) la în sensul în care el a preluat legendarul tricou cu numărul 7 la cea mai recentă acțiune a echipei lusitane, constituită de ultimele două meciuri din faza grupelor Ligii Națiunilor. Mai mult decât atât, extrema dreaptă de la Club Brugge chiar a și reușit să marcheze cu această ocazie, fiind vorba despre primul său gol pentru echipa națională, la a treia apariție pe teren.

Cine e Carlos Forbs, înlocuitorul lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

În plus, reușita sa a fost și decisivă pentru naționala pregătită de Jorge Jesus în victoria obținută în deplasare cu Țara Galilor. Mai mult, golul a fost și foarte frumos, respectiv o execuție elegantă cu interiorul piciorului stâng, la firul ierbii, la colțul lung, fără șanse de intervenție pentru portar, după o acțiune individuală începută în flancul drept.

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Revenind la povestea din spatele preluării tricoului cu numărul 7 de la naționala Portugaliei, în contextul retragerii lui Cristiano Ronaldo de la prima reprezentativă, prima dată, adică la acțiunea precedentă din Liga Națiunilor, respectiv în luna octombrie, mai exact imediat după „fuga” lui CR7 din cantonament, Rafael Leao a fost cel care a avut parte de această onoare.

Doar că acum Jorge Jesus nu s-a mai putut baza pe el din cauza unor probleme medicale. Astfel, a fost nevoie ca alt fotbalist să preia această responsabilitate. Asta pentru că Federația Portugheză de Fotbal a decis să nu retragă tricoul cu numărul 7 de la prima reprezentativă în onoarea lui Cristiano, deși această variantă a fost intens vehiculată în spațiul public internațional în ultima perioadă. În schimb, oficialii lusitani au hotărât să schimbe pentru totdeauna design-ul cifrei 7 de pe tricou, astfel încât nimeni să nu mai poată vreodată să poarte exact același număr pe spate precum Ronaldo.

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Carlos Forbs, insultat și amenințat de fani după ce a preluat tricoul cu numărul 7 la naționala Portugaliei

Revenind din nou, în acest context era deci nevoie ca un alt fotbalist portughez, în afara lui Rafael Leao, care o făcuse deja în octombrie, să preia tricoul cu numărul 7 la această acțiune din noiembrie din Liga Națiunilor. S-a zvonit că în primă fază această oportunitate i-a fost oferită lui Pedro Neto, doar că acesta a refuzat, considerând că este vorba despre o presiune mult prea mare la care s-ar supune prin această chestiune. De asemenea, există în prezent speculații conform cărora și alți jucători importanți de la naționala Portugaliei ar fi refuzat să poarte tricoul legendar.

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Și așa s-ar fi ajuns la varianta Carlos Forbs, despre care se zvonește chiar că ar fi fost „forțat” de Jorge Jesus să facă acest pas, fără a exista însă vreo confirmare oficială până acum din acest punct de vedere. Mai mult, în acest context, fotbalistul de la Club Brugge ar fi fost chiar insultat și amenințat în ultimele zile de către diferiți fani pe rețelele de socializare pentru că a avut „tupeul” de a încerca să îl „înlocuiască” pe Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei.

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Carlos Forbs provine dintr-o familie modestă de emigranți din Guineea-Bissau

Familia lui Carlos Forbs este originară din Guineea-Bissau și a emigrat la un moment dat în Portugalia. Astfel, el s-a născut în această țară, la Sintra, în apropiere de Lisabona. A început fotbalul în academia celor de la Sporting, însă pe când avea doar 10 ani a fost nevoit să plece de acolo, întrucât familia lui a părăsit și Portugalia, mutându-se în Anglia în căutarea unui trai mai bun.

Așa a ajuns Forbs în academia celor de la Manchester City, etapă care a contribuit decisiv la dezvoltarea lui atât ca fotbalist, cât și ca persoană. După ce a reușit să impresioneze pe toată lumea la grupele de copii și juniori de la clubul de pe „Etihad”, venise momentul ca portughezul să facă pasul spre fotbalul la nivel de seniori. Nu a avut însă această șansă în Anglia, întrucât nivelul de atunci, ca în prezent de altfel, de la City era foarte ridicat.

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Carlos Forbs, dat afară de Ajax printr-un mesaj pe WhatsApp

Așa că atacantul de bandă dreaptă a fost transferat la Ajax, în vara anului 2023, în schimbul sumei de 14 milioane de euro. Din nefericire pentru el însă, nu a reușit să se impună la Amsterdam, astfel încât după doar un sezon petrecut acolo Carlos Forbs a fost împrumutat de „lăncieri” în Anglia, la Wolverhampton Wanderers. Nici acolo nu s-a descurcat foarte bine, astfel încât în vara anului 2025, când a revenit la Ajax după împrumut, olandezii au decis să renunțe definitiv la serviciile sale.

Și se zvonește că l-au informat cu privire la această chestiune prin intermediul unui simplu mesaj dat pe WhatsApp, o metodă fără îndoială complet neprofesionistă, mai ales pentru un club de talia lui Ajax. Astfel, Carlos Forbs a fost cedat la Club Brugge în iulie 2025 în schimbul sumei de 6 milioane de euro. Iar în Belgia a început ascensiunea sa, cu evoluții foarte bune inclusiv în Champions League, chiar și împotriva unor adversari de top, cum ar fi FC Barcelona sau Inter Milano, mai exact cu două goluri marcate și o pasă decisivă furnizată contra catalanilor pe 5 noiembrie 2025, respectiv trei pase de gol împotriva italienilor în victoria de senzație obținută de Club Brugge pe „Giuseppe Meazza” în acest sezon, scor 4-3.

Carlos Forbs are o relație specială cu tatăl său și și-a schimbat numele în onoarea mamei sale

Carlos Forbs are o relație cu totul specială cu familia sa. Chiar dacă a ajuns deja un fotbalist destul de cunoscut, iar de acum începe deja din ce în ce mai mult să se vorbească despre el în fotbalul internațional după primul gol marcat pentru naționala Portugaliei, el a dezvăluit recent cu ocazia unui interviu acordat pentru presa din Belgia că în continuare cel care îl aduce și îl ia de la fiecare antrenament de la Club Brugge este nimeni altul decât tatăl său.

Pe de altă parte, destul de recent, mai exact în 2023, fotbalistul portughez a decis să își schimbe numele de pe tricoul de joc, din Borges, numele tatălui său, folosit de el în perioadele petrecute la Sporting și Manchester City, în Forbs, numele mamei, ca un semn de apreciere pentru aceasta.