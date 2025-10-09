Sport

Cine e iubita fotbalistului Kevin Ciubotaru. Jucătorul convocat la echipa națională are o parteneră superbă

Cu cine are o relație sentimentală jucătorul de fotbal Kevin Ciubotaru. Sportivul de 21 de ani care va evolua pentru echipa națională are de ce să fie mândru.
Alexa Serdan
09.10.2025 | 14:40
Cine e iubita fotbalistului Kevin Ciubotaru Jucatorul convocat la echipa nationala are o partenera superba
Cine e iubita lui Kevin Ciubotaru. Sursa foto: Instagram.com

Kevin Ciubotaru a fost convocat la echipa națională de Mircea Lucescu, fiind surpriza cantonamentului din Mogoșoaia. Iată cine este iubita fotbalistului care evoluează pentru Hermannstadt din Liga I. Jucătorul născut la Roma, în Italia, are o parteneră superbă.

Cine e iubita fotbalistului Kevin Ciubotaru

Are 21 de ani și o carieră sportivă în plină ascensiune. Kevin Ciubotaru are toate motivele să se bucure pentru că îi merge excelent pe toate planurile, mai ales pentru că va evolua pentru echipa națională în meciurile cu Moldova și Austria.

Fotbalistul a acceptat cu brațele deschise această oportunitate, în planul amoros având o parteneră superbă. Are o relație sentimentală cu o tânără pe nume Andreea Popovici, care este o prezență discretă pe social media.

Șatena pare că are aceeași vârstă cu sportivul care joacă pentru Hermannstadt. În plus, tânăra este extrem de frumoasă și are o siluetă de invidiat, motiv pentru care sportivul are de ce să fie mândru alături de ea.

Pe rețelele de socializare apare că iubita lui Kevin Ciubotaru este studentă la Medicină. Andreea Popovici a absolvit Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, unde locuiește în momentul de față și unde se pregătește să devină medic stomatolog.

Kevin Ciubotaru și Andreea Popovici
Kevin Ciubotaru și Andreea Popovici formează un cuplu. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Kevin Ciubotaru, discret cu viața amoroasă

Iubita lui Kevin Ciubotaru este concentrată pe studii, dar asta nu înseamnă că nu are timp și pentru micile plăceri ale vieții. Andreea Popovici adoră să descopere locuri noi din străinătate cu prietenii și cu partenerul de viață.

Până acum frumoasa șatenă a călătorit în numeroase destinații de poveste. Dubai este o locație specială în care a ajuns împreună cu tânărul fotbalist, după cum se poate observa din imaginile postate de cei doi îndrăgostiți.

Mai mult, fotbalistul de 21 de ani și partenera sa de viață au participat și la diverse evenimente. Spre exemplu, au luat parte la nunta unor prieteni apropiați, unde au avut ținute asortate și speciale pentru a marcat unirea dintre cele două suflete pereche.

Momentan, nu se știe de când datează povestea lor de dragoste. Sportivul convocat de Mircea Lucescu la echipa națională nu a făcut nicio declarație despre tânăra cu care se iubește. Cu toate acestea, cele mai vechi imagini cu Kevin Ciubotaru și iubita sa sunt din anul 2024.

Kevin Ciubotaru, detalii despre numele său și mutarea în România

Kevin Ciubotaru a dezvăluit cum au ales părinții săi prenumele pe care îl poartă. Tânărul născut în Italia a povestit că familia dorea să se stabilească în Canada, însă planurile s-au schimbat și au decis să plece la Roma.

„Ai mei s-au mutat în Italia, dar aveau de gând inițial să se mute în Canada, iar de aceea mi-au pus numele Kevin, pentru că credeau că acolo vom trăi. Nu are nicio legătură cu Kevin din Singur acasă.

Ne-am mutat în România acum pentru că am văzut că era o șansă bună ca să fac pasul spre naționala mare. Eu spun că a fost o alegere. În Scoția, antrenorii erau foarte stricți în privința pregătirii fizice și a sălii de forță.

Era foarte important să fii pregătit fizic, pentru că este un campionat destul de solicitant. Am trăit câțiva ani și în Anglia, unde se punea, de asemenea, mare accent pe partea fizică.

Asta am învățat cel mai mult în afara țării”, a mărturisit Kevin Ciubotaru, într-un interviu pentru FRF TV, relatează iamsport.ro.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
