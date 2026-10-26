Cine e iubita lui Andrei Cordea, vedeta celor de la CFR Cluj care a înscris în meciul cu Dinamo

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Vedeta celor de la CFR Cluj, Andrei Cordea, care a înscris în meciul cu Dinamo, are o iubită foarte frumoasă. Dima Georgiana Maria este bruneta care l-a cucerit pe fotbalist. Sunt împreună de mulți ani și sunt logodiți din 2024.

Cu cine are o relație Andrei Cordea, de la CFR Cluj

Andrei Cordea (27 ani) este unul dintre cei mai în vogă jucători. Fotbalistul a ratat transferul la Universitatea Craiova și pentru că a ales să rămână la CFR Cluj perioada asta. Cu toate acestea, sportivul care evoluează pe postul de extremă dreaptă .

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Se va despărți de ardeleni în curând, însă până la separare face furori pe teren. În meciul cu Dinamo București, programat pentru 25 octombrie, a fost omul momentului pentru că a deschis scorul. A marcat în minutul 26, mulți felicitându-l pentru această reușită. Iubita lui, cu siguranță, este mândră de performanță.

Puțini știu că are o parteneră de viață superbă care îl susține necondiționat. Formează un cuplu cu Dima Georgiana Maria de mai mulți ani, cei doi urmând să facă următorul pas în relație. În urmă cu 2 ani s-au logodit într-un cadru de vis, în Dubai, bruneta fiind extrem de categorică în răspunsul ei. Nu a ezitat și a spus imediat „Da”.

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Tânăra a intrat în viața lui Andrei Cordea în perioada în care ambii locuiau în aceeași regiune a țării. Bruneta este originară din Sebeș, județul Alba. Ea impresionează prin felul în care arată și prin pasiunea pentru modă și accesorii de lux. Mai mult decât atât, iubita fotbalistului adoră hainele de brand și poșetele de mii de euro, demonstrând mereu că este elegantă și rafinată. În postările de pe rețelele de socializare arată întotdeauna impecabil, având o siluetă trasă prin inel datorită antrenamentelor pe care le face constant. Sportul face parte din viața ei.

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Ce studii are logodnica lui Andrei Cordea

Iubita lui Andrei Cordea nu este doar frumoasă, ci și foarte inteligentă. Are o pregătire profesională solidă, Dima Georgiana Maria fiind absolventă a Facultății de Drept de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Apoi, superba brunetă a urmat un program de master în Instituții de Drept Privat Român. Cursurile au avut loc în perioada 2021- 2023. În urmă cu ceva vreme s-a aflat că lucrează ca manager. Așadar, își construiește o carieră în acest domeniu, arătând că este o femeie puternică și care știe ce vrea.

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Tânăra este născută pe 9 august 1998, ceea ce înseamnă că este mai mare decât jucătorul lui CFR Cluj. Are 28 de ani, diferența dintre cei doi fiind de un an. Cu toate acestea, nu se observă absolut deloc pentru că sportivul este foarte matur și conștient de parcursul pe care vrea să-l urmeze mai departe în fotbalul profesionist.