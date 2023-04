Cine e iubita lui Damian Drăghici de la Te cunosc de undeva. Legătura Cristinei cu… Andra Măruță!

Iubita lui Damian Drăghici, pe numele ei Cristina Stroe, va trece prin transformări spectaculoase la Te cunosc de undeva, alături de partenerul ei de viață.

Iubita lui Damian Drăghici a fost membră în trupa Andrei Măruță

Femeia cu care maestrul unora dintre cele mai fascinante spectacole lăutărești, supranumit de mulți Goran Bregovic de România, nu e străină deloc de muzică! Cristina le va dovedi tuturor cât de talentată e, în cadrul emisiunii de la Antena 1. Surprizele la care vom asista vor fi destul de mari.

Cristina Stroe face 29 de ani anul acesta și provine din Râmnicu Sărat. Cântăreața s-a făcut remarcată în urma participării la Vocea României, acolo unde a interpretat o melodile de-ale Aurei Urziceanu.

La începutul carierei sale muzicale, a colaborat cu celebra Andra! A intrat în trupa ei și, din cunoștință în cunoștință, a ajuns să îl descopere și pe Damian Drăghici, cu care a și colaborat o vreme pe plan muzical.

Ca să fie mai clar pentru toată lumea, Cristina Stroe a fost o perioadă backing vocal (vocea din spate) în trupa Andrei Măruță, însoțind-o la spectacole peste tot prin țară.

Cristina, parte din proiectul Damian Brothers. În 2019, i-a dăruit cântărețului Damian Drăghici un băiețel

Cristina face acum parte din proiectul Damian Brothers. A devenit, la rândul ei, descoperitoare de talente, în sensul că la studioul de înregistrări unde lucrează ajută alți tineri la început de drum să își urmeze visul de a deveni cântăreți remarcabili. Despre una dintre aceste descoperiei, desenatoarea Ana-Maria Dicu, FANATIK a relatat

În anul 2018, Cristina Stroe a avut parte de cel mai emoționant moment al vieții sale. A fost cerută în căsătorie de într-o emisiune televizată.

După ce și-au jurat iubire eternă, cei doi au devenit, în următorul an, 2019, părinții unui băiețel. Acel episod, spune-se, i-a unit mai mult ca niciodată pe cei doi artiști.

„Când vine vorba de mine și de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decât verbalul altora. În ceea ce privește ultimul an a fost unul plin de provocări, de încercări, dar și de realizări. Am simțit mai mult, am trăit fiecare clipă și am iubit intens. Toate astea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine”, spunea acum ceva vreme Cristina Stroe despre relația ei cu Damian Drăghici.