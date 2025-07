Cine e iubita lui Denis Alibec. O campioană mondială îl ajută pe atacantul FCSB să treacă peste accidentare. Foto

Denis Alibec se înțelege perfect cu iubita sa, Anca Surdu, mai ales că blonda în vârstă de 34 de ani înțelege perfect ce înseamnă un sportiv de performanță, fiind dublă campioană mondială și campioană europeană la gimnastică aerobică.

Denis Alibec are o relație de mai bine de un an cu o campioană mondială la gimnastică

nu se feresc să se afișeze împreună la evenimente și pe rețelele de socializare. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani are o viață privată liniștită.

Iubita fotbalistului de la FCSB a pus capăt carierei de sportiv și în acest moment este antrenor personal, consilier de nutriție și instructor certificat de yoga.

Așadar, Anca Surdu are cu siguranță grijă și ca Denis Alibec să nu ia niciun kilogram în plus și să fie și mai atent la alimentație. Superba blondă se înțelege de minune și cu . Cele două își apreciază fotografiie și își lasă comentarii la postări sub formă de inimoare.

Denis Alibec a primit binecuvântarea mamei sale și se înțelege de minune cu iubita fiului ei

E clar că mama lui Alibec și-a dat binecuvântarea pentru această relație și este mulțumită de alegerea făcută de fiul ei. Mai ales că Denis a reușit să revină la echipa națională și a revenit la FCSB la o vârstă la care alți fotbaliști se retrag.

La fel ca Denis, și Anca Surdu este din Constanța, așa că cei doi au încă un lucru în comun. Fosta campioană mondială are și unde oferă sfaturi prețioase: „Prin intermediul nutriției, poți transforma corpul, mintea și starea ta generală, creând o bază solidă pentru un echilibru de lungă durată.

O dietă echilibrată te ajută să te bucuri de greutatea optimă fără restricții drastice. O nutriție corectă îmbunătățește claritatea mentală, concentrarea și memoria. Cu ajutorul nutriției echilibrate, poți menține energia stabilă pe tot parcursul zilei, prevenind senzația de oboseală și lipsa de concentrare”, sunt doar câteva dintre observațiile ei.

Ce spunea despre cariera ei în gimnastică: „M-am îndrăgostit din prima clipă”

Anca Surdu a povestit cum a ajuns să practice gimnastica aerobică: „Am pășit prima oară într-o sală de gimnastică la vârsta de 4 ani, aveam destul de multă energie, iar părinții mei au fost de acord să o consum într-un mod mai productiv. Însă nu putem să vorbim încă de performanță la o vârstă atât de fragedă.

La 14 ani am descoperit gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit din prima clipă de modul în care sunt îmbinate exercițiile de dificultate, grația mișcării și acompaniamentul muzical, drept pentru care am avut o ascensiune destul de rapidă.

După aproximativ un an, am fost selectată să fac parte din lotul național de juniori, în cadrul căruia am câștigat numeroase medalii pe plan mondial și european”, a mai spus Anca Surdu, care se află într-o formă fizică de invidiat. De altfel, ea a participat și la Exatlon România.