Cine e iubita numărului 9 ATP, cu câștiguri mai mari decât tenismenul la Australian Open. E populară în lume

În 2023, a ajuns pe coperta unei reviste faimoase din Statele Unite ale Americii. Descoperă cine este, de fapt, iubita numărului 9 ATP. Tânăra se bucură de câștiguri mai mari decât tenismenul la Australian Open.

Partenera jucătorului de pe locul 9 ATP, venituri uriașe din online

Cei care sunt la curent cu ce se întâmplă în tenis o cunosc, cu siguranță, pe „cea mai faimoasă femeie din tenisul masculin”. Vedeta care a primit această titulatură în urmă cu aproximativ 3 ani se numește Morgan Riddle.

Influencerița de fashion este iubita tenismenului de pe locul 9 ATP, Taylor Fritz. Sportivul de origine americană, în vârstă de 28 de ani, a ieșit din competiția . A fost învins în optimile de finală de italianul Lorenzo Musetti.

În urma participării la acest turneu din Melbourne a câștigat o sumă destul de mare. Mai exact, a încasat 280.000 de euro. Cu toate acestea, în această perioadă partenera sa a reușit să aibă parte de un venit și mai mare.

Datorită popularității sale a cucerit inimile multor internauți. Ultimele date arată că peste 7.000 de noi urmăritori au ajuns pe pagina sa de Instagram. În momentul de față, creatoarea de conținut are 494.000 de fani.

Pentru că a semnat contracte de sponsorizare a reușit să obțină un profit de 290.000 de euro. Prin urmare, blondina a câștigat mai bine decât iubitul ei, Taylor Fritz. Tânăra este încântată de felul în care au decurs lucrurile în ultima vreme.

„La Grand Slam-uri aproape că ne întrecem cine va câștiga mai mult. El mă încurajează și mă susține mereu, așa am devenit o familie cu două surse serioase de venit”, a dezvăluit Morgan Riddle, potrivit .

Cum s-au cunoscut cei doi parteneri

Morgan Riddle și Taylor Fritz formează un cuplu încă din anul 2020. Frumoasa blondină este o prezență constantă la turneele la care se prezintă clasat pe locul 9 ATP. Influencerița îl susține la fiecare pas pe care-l face.

Superba creatoare de conținut își ține fanii la curent cu informații și imagini din culisele competițiilor care au loc de-a lungul unui an. Recunoaște că în familia sa nu se uită nimeni la tenis, părinții fiind pasionați mai degrabă de rugby.

Cu toate acestea, a reușit să fie una dintre cele mai populare femei din tenisul masculin. Într-un interviu acordat revistei The New York Times, unde a apărut și pe copertă în 2023, a dezvăluit cum l-a cunoscut pe actualul partener de viață.

Cei doi au avut un schimb de mesaje pe aplicația de dating Raya. Aceasta este folosită de multe vedete singure și personalități sportive, tenismenul din California luând această decizie în ciuda faptului că divorțase recent.

El a ajuns la altar cu o fostă jucătoare profesionistă de tenis, Raquel Pedraza, pe când avea doar 21 de ani. Cei doi au împreună un băiat, dar acest lucru nu a stat în calea fericirii dintre Taylor Fritz și Morgan Riddle.

Urmează nunta pentru cel mai frumos cuplu din tenis?

Tenismenul și influencerița cu care se iubește de ani buni formează o echipă puternică. Sunt mereu împreună și asta îi face să se gândească serios la planurile de viitor. Mulți vor să știe dacă vor semna actele de căsătorie.

„Acesta este planul la un moment dat, dar nu mă grăbesc. Amândoi suntem foarte concentrați pe carierele noastre și nici măcar nu știu când vom avea timp să ne căsătorim. Ne dorim să avem fetițe și să devină jucătoare de tenis.

Când am început să mă întâlnesc cu Taylor nu prea existau prietene de vârsta mea care să fie în turneu, așa că a fost plăcut să am cumva această nouă comunitate”, a spus Morgan Riddle, conform .