Cine e jucătorul de culoare care ar putea debuta în naţionala României: “Este un fotbalist de viteză!”

Naționala României se pregătește pentru acțiunea din luna octombrie. Mircea Lucescu, , fotbalistul cu cetățenie româno-israeliană, ar putea beneficia în viitorul apropiat de un alt jucător cu origini străine.

Jucătorul de culoare care poate reprezenta naționala României. Pe cine au pus ochii cei din staff

După anunțul făcut de selecționerul Mircea Lucescu în legătură cu fundașul central în vârstă de 20 de ani de la Maccabi Haifa, Andrei Vochin a detaliat ulterior situația unui alt fotbalist ce își va face apariția pentru România, inițial, la

Mai exact, oficialul FRF a vorbit despre Jose Andrei Rostas, atacantul de 17 ani legitimat în Liga 2 din Austria la Kapfenberg. Tânărul fotbalist are cetățenie atât spaniolă cât și română, iar în viitor ar putea reprezenta naționala de seniori a României.

„Am înțeles că e jucător de viteză!”

„Jose Andrei Rostas este numele lui. Este un jucător cu dublă cetățenie, română și spaniolă. Joacă la Kapfenberg, Liga 2 din Austria. A început să joace, dar atenție, este născut în 2008. El, acum, este pentru naționala lui Ion Marin, la U18. Secundul lui Ion Marin, Marius Pena, s-a deplasat să îl vadă.

A fost în Austria, a făcut un raport bun și va fi convocat în octombrie la acțiunea de la U18, care are un turneu tare de pregătire acum. Cu Turcia, cu Portugalia… Rostas joacă în Liga 2 din Austria acum. Are 6 meciuri și un gol, am înțeles că e jucător de viteză.

Poate fi primul jucător de culoare convocat, dar cred că am mai avut la loturile mici. La naționala mare nu, n-am avut. Nu l-am văzut, știu doar cifrele. Pena a fost acolo, sunt și eu curios să îl văd la acțiunea din octombrie. Haideți să nu ne inflamăm”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

