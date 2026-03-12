Sport

Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: "Asta îmi place foarte mult la el"

Alex Dobre, golgheterul din SuperLiga, la egalitate cu bosniacul Jovo Lukic de la U Cluj, este jucătorul din Giulești preferat al Dianei Șucu, soția patronului clubului Rapid.
Adrian Baciu
12.03.2026 | 08:15
Alex Dobre, fotbalistul de la Rapid preferat de Diana Șucu.
Diana Șucu este nelipsită de la meciurile pe care Rapid le joacă pe Giulești. Aceasta trăiește la intensitate maximă fiecare fază, fiecare gol sau fiecare succes al elevilor lui Coste Gâlcă. Soția patronului alb-vișiniilor are și un jucător favorit în echipă. E vorba de Alex Dobre.

De ce este Alex Dobre fotbalistul preferat al Dianei Șucu: “E un om foarte riguros! Asta îmi place foarte mult la el”

Prezentă luni, 10 martie 2026, în platoul emisiunii ”FANATIK Rapid”, Diana Șucu a apreciat foarte mult evoluția echipei lui Costel Gâlcă în derby-ul etapei a 30-a din SuperLiga cu Universitatea Craiova. ”Au jucat superb! Un meci foarte bun!”, spune aceasta.

Soția lui Dan Șucu a dezvăluit apoi faptul că marcatorul giuleștenilor și golgheterul campionatului, Alex Dobre, este feblețea sa. Se întâmplă asta nu doar prin prisma faptului că mijlocașul de 27 de ani marchează la foc continuu, ci și din alte motive.

”(n.r. Este simpatia dumneavoastră Alex Dobre?) Da, îmi place foarte mult. Este feblețea mea. Vă spun de ce. Îmi place că este foarte riguros. Foarte disciplinat. Din ceea ce îmi povestește nu doar Andrei (n.r. fiul Dianei Șucu) este atent la ceea ce mănâncă. Este atent cum se antrenează. Are antrenor personal. Este un om extraordinar. Știe ce vrea. Și pentru asta îl apreciez. Asta îmi place foarte mult la el”, a spus Diana Șucu.

Care sunt ceilalți fotbaliști apreciați foarte mult de Diana Șucu

Nu doar Alex Dobre este pe placul Dianei Șucu. Soția principalului finanțator al clubului Rapid ține să sublinieze faptul că, în egală măsură, îi apreciază și pe ceilalți jucători de bază din angrenajul lui Costel Gâlcă. I-a enumerat aici pe Claudiu Petrila, Andrei Borza, Dina Grameni sau Cătălin Vulturar.

”În egală măsură îmi place și de alți jucători. Aseară (n.r. duminică, în meciul cu U Craiova) au jucat extrem de bine și Petrila. S-a străduit. Și Borza mi-a plăcut foarte mult. Și Grameni, da.

Vulturar îmi place iarăși foarte mult. Toți au jucat foarte, foarte bine. S-au străduit. Chiar s-au străduit. Am fost foarte fericită că, mă rog, am reușit. Sincer, puteam să mai marcăm”, a mai adăugat soția lui Dan Șucu.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
