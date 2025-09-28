Cine e jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac. ”Acum, când mă vede, își ridică pălăria”

Ion Țiriac a dezvăluit recent cine este care l-a lăsat mut de uimire pe vremea când era adolescent. Renumitul om de afaceri român a povestit cum se poartă tânărul atunci când îl întâlnește.

Jucătorul de tenis celebru care l-a lăsat mut de uimire pe Ion Țiriac

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători de tenis la nivel mondial i-a atras atenția lui Ion Țiriac. L-a abordat în urmă cu foarte mulți ani, afaceristul fiind tentat să nu-i acorde deloc atenția necesară la acea vreme.

Miliardarul a explicat că l-a întâlnit pe Jannik Sinner când avea aproximativ 15 ani. Sportivul în vârstă de 24 de ani l-a lăsat mut de uimire pe cunoscutul om de afaceri român, care i-a prevăzut atunci un viitor strălucit.

Nu s-a înșelat absolut deloc pentru că jucătorul de tenis a muncit din greu pentru a ajunge unde este acum. Se pare că jucătorul de tenis, care este în prezent numărul 2 ATF, i-a cerut o favoarea fostului tenismen.

„Când Sinner avea 15 ani, el avea un antrenor care stătea în Italia, dar lângă Monte Carlo. Tot venea: «Mister Țiriac! Mister Țiriac! Copilul ăsta e foarte bun!». L-am văzut, lovea bine mingea și era ciudat de tăcut pentru un italian.

La un moment dat au venit iar și Sinner, care era foarte tânăr, mi-a spus: «Signor Țiriac, per favore, parla con me!». «Vorbește cu mine», adică să discut cu el, nu cu antrenorul.

Avea doar 15-16 ani, eu eram cine eram. M-a impresionat. Acum, când mă vede, își ridică pălăria”, a declarat Ion Țiriac, în cadrul unui interviu pentru revista I AM SPORT MAGAZINE, scrie .

Ion Țiriac, aprecieri pentru Jannik Sinner

„Le spusesem de atunci celor din federația italiană: «Ăsta este! El poate să câștige un Grand Slam!». El e italian, dar vorbește mai bine limba germană decât italiana.

Mentalitatea lui e de germen, de anglo-saxon, o concentrare foarte mare pe lângă marele talent”, a completat legat de întâlnirea cu Jannik Sinner, mai arată sursa citată mai sus.

Celebrul jucător de tenis este unul dintre cei mai importanți sportivi din lume. A câștigat de-a lungul carierei sale patru titluri de Grand Slam (Australian Open 2024 și 2025, US Open 2024 și Wimbledon 2025).

De asemenea, sportivul de 24 de ani a fost lider ATP, însă acum este numărul 2 ATP. E la rivalitate cu spaniolul Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. A câștigat 23 titluri pe Circuitul ATP la simplu, dintre care șase titluri de Grand Slam și opt titluri de nivel Masters 1000.

Cine e Jannik Sinner

Jannik Sinner s-a născut pe data de 16 august 2001, în San Candido, Trentino-Tirolul de Sud, Italia. Tânărul sportiv este al 29-lea jucător din istorie ajuns pe locul 1 în clasamentul mondial. A atins această poziție pe 10 iunie 2024.

În ceea ce privește cea mai înaltă poziție la dublu a fost ocupată pe 27 septembrie 2021. A ajuns până pe locul 124 mondial. De asemenea, tânărul sportiv este triplu campion de Grand Slam, după ce a câștigat Openul Australiei în 2024, 2025 și US Open 2024 .

Mai mult, deține trofeul de campion al Wimbledon-ului. Jannik Sinner a câștigat alte 16 titluri de simplu în circuitul ATP, inclusiv Turneul Campionilor 2024. În palmares are inclusiv patru titluri Masters 1000 la Openul Canadei 2023, Miami Open 2024, Cincinnati Masters 2024 și Shanghai 2024.

Cum a ajuns Jannik Sinner la tenis

Jannik Sinner a crescut în nordul Italiei, practicând diverse sporturi încă din copilărie. A fost pasionat de schi și tenis încă de la 3 ani. A făcut și fotbal o perioadă îndelungată. La vârsta de 8 ani a câștigat un campionat național la schi.

A fost unul dintre cei mai buni schiori juniori din țara sa. Începând de la 8 ani și până la 12 ani a câștigat numeroase premii importante, fiind finalist național la vârsta de 12 ani. Ulterior, s-a orientat către tenis la 13 ani.

S-a concentrat pe acest sport după ce s-a mutat la Bordighera, pe Riviera italiană. A început să se antreneze cu Riccardo Piatti, ca junior având un succes limitat. A început să joace în evenimente profesioniste la vârsta de 16 ani.

La 17 ani a devenit unul dintre puținii jucători care au câștigat mai multe titluri ATP Challenger. Jannik Sinner a câștigat premiul ATP Newcomer of the Year în 2019, după ce a intrat în top 100. Totodată, a primit Next Generation ATP Finals de la Milano.