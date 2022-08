Cine e jucătorul lui FCSB dorit de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Gigi Becali: „A zis că era pe lista lui“

, însă mijlocașul central a fost dorit și de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova.

Marco Dulca putea fi primul transfer al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: „Eu l-am întrebat pe el”

Gigi Becali a dezvăluit că pentru transferul lui Marco Dulca, iar patronul FCSB a oferit noi detalii: „Știam! Adică știam, adică nu știam 100%, dar se bănuia. Sigur s-a dus. Sunt niște lucruri pe care le mai vorbesc și eu cu ăla, cu ăla.

Am vorbit cu finu’, dar nu mi-a confirmat niciodată că se duce, că nu știu ce. Dar știi după ce mi-am dat seama? Că el mi-a spus mie, finu’, că eu l-am întrebat pe el de Dulca și el nu prea vrea să-mi zică, că nu știu ce…”.

Mirel Rădoi ar fi ezitat inițial să îi ofere informații lui Gigi Becali despre Marco Dulca, însă în cele din urmă a scăpat „porumbelul”: „’Băi, spune-mi tu mie, eu te întreb pe tine, nașul tău, ce părere ai de Dulca’. Păi stai să vezi, că nu știu ce, o lâlâia. Și după a zis: ‘Da, băi, nașule, eu dacă mergeam la Craiova, era pe lista mea’”.

Becali e de părere că Marco Dulca chiar a negociat cu Universitatea Craiova: „Mi-am dat seama că s-au cam tatonat, au vorbit. M-am gândit că acum normal… Am văzut că și Rotaru vorbește de noi. Atunci și eu vorbesc de ei. Nu suntem în dușmănie, doar în concurență”, a spus patronul FCSB la .

Mirel Rădoi a vrut să îl convoace pe Marco Dulca la naționala României

Gigi Becali l-a dat de gol pe Mirel Rădoi și a declarat că fostul selecționer a vrut să îl cheme pe Marco Dulca la naționala mare: „Eu l-am sunat pe Dulca, l-am sunat și pe Mirel, și pe Săndoi. L -am sunat și pe Mirel Rădoi, el mi-a spus că l-a lăsat pe listă la echipa națională când a plecat, ca idee”.

Patronul FCSB a comentat și numirea lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova: „Dacă are curajul ăsta, bravo lui! Dacă eram în locul lui, spuneam că vin vineri dimineață. Dică a avut curajul pentru că a văzut echipa aia. Eram noi peste pe ei, la ei e altceva. Joacă ca Barcelona! Oamenii jucau tiki-taka cu Craiova”.

A transferat Gigi Becali un jucător cu probleme? Marco Dulca, acuzat de Mihaela Buzărnescu de violență domestică

Marco Dulca a fost în ultimul timp în centrul unui scandal cu fosta iubită, jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu, iar .

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională.

Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, au fost acuzațiile grave aduse lui Dulca de fosta lui iubită.

Gigi Becali mai este pățit și cu alți jucători în care și-a pus mari speranțe și care au capotat datorită relațiilor toxice. Cele mai celebre exemple sunt Mihai Costea și Daniela Crudu, Gabi Matei și Mădălina Pamfile sau Cristi Tănase și „bomba sexy”.

Gigi Becali și Mihai Rotaru au un pact cu privire la transferuri

Gigi Becali a declarat că : „Am convenție cu Rotaru să nu mai facem ce s-a întâmplat, o dată a făcut-o el, apoi am făcut-o eu, după am zis să nu mai facem niciodată asta. Să jucăm corect, să facem dreptate”.

Patronul Universității Craiova a negat însă existența unei astfel de înțelegeri cu Gigi Becali: „Noi n-am ajuns la nicio înțelegere pentru că n-am făcut niciodată (n.r. să nu-şi apere sută la sută şansele). Şi atunci n-aveam cum să ajungem la o înțelegere. Am spus-o, a jucat Vlad Andrei pentru că era un meci fără miză pentru noi şi era normal să-i dăm credit unui jucător care ulterior a ajuns să fie pe prima pagină a tuturor ziarelor ca o mare speranţă”, au comentat cei de la .