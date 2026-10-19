Cine e judecătorul care l-a făcut să plângă pe Dumitru Dragomir! Dezvăluire uluitoare

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Dumitru Dragomir a povestit la „Profeţiile lui Mitică” două întâmplări care l-au marcat profund în ultimele săptămâni. Ambele au în centru judecători şi au legătură cu procesele în care a fost implicat fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Domnule, am fost judecător”. Vizita care l-a lăsat fără cuvinte pe Mitică Dragomir

Mitică Dragomir a avut parte de două mari surprize în această toamnă. Înainte de a le povesti în emisiune, el a ținut să sublinieze că sunt sută la sută reale. „Jur pe conștiința mea și jur în fața lui Dumnezeu că e purul adevăr”, a dat asigurări „Oracolul de la Bălceşti”.

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Primul caz povestit este al unei persoane care a apelat mai întâi la FANATIK pentru a intra în legătură cu fostul politician şi om de fotbal. Dragomir a povestit întocmai cum s-a desfăşurat întâlnirea cu persoana respectivă.

„Intră în birou unul cu o șapcă, un amărât. ‘Bună ziua, domnu’ Dragomir. Dă-mi și mie o mână de ajutor, mama e foarte grav bolnavă, am dus-o peste tot și am auzit că dumneata ești prieten cu tămăduitoarea Floarea’. L-am întrebat: ‘Unde lucrezi?’, ‘A, nu mai lucrez. Sunt de câtva timp pensionar’. ‘Și unde ai lucrat înainte?’, ‘Domnule, am fost judecător la Curtea de Apel’. ‘Și cum te numești?, ‘Ghiță'”, a relatat Mitică Dragomir începutul dialogului desfăşurat în biroul său.

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Cine a fost judecătorul Ciprian Alexandru Ghiţă

Ce a urmat a avut darul să îl şocheze pur şi simplu. „Mă uit la el şi-i zic: ‘Domnule, vreau să-ți spun o chestie. Să ştii că și pe mine m-a judecat unul cu numele Ghiță. Dar era mai mare, mai gras…’, ‘Păi eu am fost ăla'”, a mai spus Dragomir.

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„Domnule, am crezut că mor. L-am întrebat: ‘Cum, dumneata m-ai judecat? Domnule, dar ce curaj ai avut’, ‘Domnule, te-am achitat că erai nevinovat. Nu era nicio probă în care să pot să te condamn, că dacă aveam o singură probă… Nu știu dacă ai auzit de mine, dar eu nu prea am dat multe achitări în decursul vieții mele’.

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Băi, am rămas tâmpit. Şi mi-a mai spus: ‘Am avut mult de tras după aia. Mulți au vrut ca să fiu curăţat’. Eu i-am zis: ‘Domnule, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Nu pot decât să mă rog la Dumnezeu când mă duc în biserică să aprind o lumânare pentru sănătatea dumitale, că altfel văd că nicio cafea sau un pahar cu apă nu vrei să bei de la mine”, a fost .

Judecătorul întâlnit era nimeni altul decât Ciprian Alexandru Ghiţă, care l-a achitat în 2018 în dosarul drepturilor TV 2011-2014, după ce fostul preşedinte al LPF fusese condamnat în primă instanţă la 7 ani de închisoare. Între altele, Ghiţă este judecătorul care l-a condamnat la 13 ani de închisoare pentru luare de mită pe fostul vicepreşedinte al ANAF, Şerban Pop.

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A doua întâlnire, la Înalta Curte: „Eu sunt judecătorul care te-a pus în libertate”

a avut loc în urmă cu două săptămâni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. „Erau acolo marii avocați ai acestei țări, profesori. Erau vreo unsprezece avocați în hol, la Înalta Curte. Și unul dintre ei se îndreaptă către mine și spune, glumind aşa: ‘Domnu’, ai mințit cu ora aia”. Iar mie dacă îmi zici că am mințit ceva iau foc. Mi-a zis: ‘Procesul n-a început la ora trei noaptea, a început la trei jumate’. Ai greșit cu o jumătate de oră. L-am întrebat: ‘Dar tu cine ești, mă?’, iar el zice: ‘Păi eu sunt judecătorul care te-a pus în libertate’. Și mă uit așa, ‘Cum, ești judecător?’, ‘Acuma sunt avocat’. Era Dan Lupașcu”, a mai povestit Mitică Dragomir.

Şi de această dată fostul politician a fost profund impresionat. „M-am ridicat cu lacrimi în ochi. Am început să plâng. Pentru că atunci a fost o campanie de nedescris împotriva mea să mă ducă la pușcărie. Cu percheziții, cu confiscări…”, a rememorat Dumitru Dragomir episodul, la „Profeţiile lui Mitică”.

„M-am ridicat în picioare, l-am pupat și i-am zis: ‘Domnule, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Mă rog și pentru dumneata când mă duc la biserică, să-ți aprind o lumânare, că altfel n-am cu ce să te ajut’. Și îi mai spun: ‘Bine, domnule, dar de ce m-ai achitat?’, ‘Că erai nevinovat. N-au avut o probă, că dacă aveau o probă…’ Și ăsta a zis la fel”, a continuat fostul şef al LPF. Ca o concluzie a celor povestite, el a ţinut în final să-şi întărească spusele: „Vă jur că sunt adevărate”.

Cine e judecătorul care l-a făcut să plângă pe Dumitru Dragomir! Dezvăluire uluitoare