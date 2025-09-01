Cine e Kurt Zouma, posibilul transfer-bombă al lui CFR Cluj. A fost condamnat la ore de muncă în folosul comunității după ce și-a maltratat pisica

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, pare pregătit să facă primele mutări după startul dezastruos de sezon. În Gruia ar urma să ajungă un fost câștigător de UEFA Champions League. dar unul care a fost implicat în mai multe scandaluri uriașe.

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma, tot mai aproape de CFR Cluj. Cine e fundașul pe care mizează Neluțu Varga

Kurt Zouma era văzut, în urmă cu mulți ani, drept unul dintre cei mai buni stoperi din Premier League. El a ajuns pe Stamford Bridge în 2014. Atunci, Chelsea le plătea celor de la Saint-Étienne 14 milioane de euro în schimbul său. Fundașul s-a integrat la echipa londoneză, pentru care a jucat până în 2021, când a fost vândut la West Ham pentru 35 de milioane de euro.

Acum, liber de contract, poate ajunge în Superliga. Site-urile de specialitate îl evaluează la 10 milioane de euro și ar deveni cel mai valoros fotbalist din fotbalul românesc. Kurt Zouma are și 11 selecții la naționala de seniori a Franței, pentru care a marcat și un gol într-un meci cu Andorra.

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma are un palmares fabulos. A câștigat trofeul n 2021. De asemenea, s-a impus în Premier League de două ori cu Chelsea, iar în urmă cu doi ani a triumfat în Conference League cu West Ham. În plus, a cucerit cu naționala Franței Nations League.

Fotbalistul francez, filmat în timp ce își maltrata pisica!

În februarie 2022, Kurt Zouma a devenit personajul principal al unuia dintre cele mai mediatizate scandaluri din fotbalul englez. Un videoclip filmat de fratele său, Yoan, îl arăta lovind și aruncând cu obiecte spre pisica sa. Imaginile au stârnit revoltă în Marea Britanie și nu numai, fiind preluate de presa internațională și criticate dur de organizațiile pentru protecția animalelor.

ADVERTISEMENT

Consecințele au venit imediat. West Ham l-a amendat cu suma maximă permisă, aproximativ 250.000 de lire, redirecționată către organizații caritabile. Adidas i-a retras contractul de sponsorizare, iar clubul a pierdut, la rândul său, parteneri importanți. Presiunea publică a fost uriașă, mulți cerând chiar concedierea fundașului.

ADVERTISEMENT

Man City fans to Kurt Zouma when down injured: "That's how your cat felt…" — Football Chants (@FootyFansChants)

Kurt Zouma a fost condamnat după scandalul cu pisica

Procesul a adus și o condamnare oficială. Zouma a recunoscut vinovăția, primind 180 de ore de muncă în folosul comunității și interdicția de a deține pisici timp de cinci ani. Fratele său a fost sancționat pentru complicitate, iar cele două animale au fost luate în custodia RSPCA.

În primele zile după apariția videoclipului, West Ham a ales să-l folosească pe Zouma titular, decizie care a stârnit furie în tribune. O parte a fanilor lui West Ham au cerut excluderea imediată a jucătorului, considerând că imaginea clubului a fost compromisă iremediabil.

ADVERTISEMENT

Agentul fotbalistului dorit de CFR, anchetat după ce a amenințat-o pe directoarea de la Chelsea

Nu a fost singura controversă în care Zouma a fost implicat. În 2024, numele său a apărut într-un proces intentat impresarului Saif Alrubie. Agentul a fost acuzat că i-a trimis un e-mail amenințător Marinei Granovskaia, fosta directoare de la Chelsea, cerând un comision de șase cifre pentru transferul fundașului la West Ham, din 2021.

Cazul a ajuns în fața instanței din Londra, unde tonul mesajului a fost descris drept intimidant, cu referiri la „consecințe” dacă banii nu erau plătiți. În final, după audieri, Alrubie a fost declarat nevinovat.