Cine e Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva. Are 9 nume și origini iordaniene: „Întotdeauna viața m-a purtat pe mine”

Laila Hafiz este una din noile concurente de la Te cunosc de undeva, sezonul 21, show care a revenit pe micile ecrane sâmbătă, 15 ianuarie 2025, de la ora 20:00, la Antena 1.

Cine e Laila Hafiz, apariția exotică de la Te cunosc de undeva. Concurează împreună cu Emy Alupei

Coechipiera lui Emy Alupei nu este prima oară la televizor, însă niciodată nu a avut parte de un proiect la fel de provocator cum îl reprezintă Te cunosc de undeva.

Carismatica roșcată s-a autodescris, în exclusivitate pentru FANATIK, pentru ca publicul să știe așa cum este ea, cu tot ce a realizat până acum și o recomandă, iată, în calitate de concurentă la Te cunosc de undeva.

Laila Hafiz are 27 de ani și are rădăcini iordaniene. Numele ei complet este greu de reținut, dar merită menționat: Laila Hussam Wajih Sadic Abdel Hafed FZ’A Maria Ilinca.

Actriță la bază, cu tată iordanian și mamă româncă

Tânăra, actriță la bază, a devenit extrem de populară pe TikTok, dincolo de aparițiile sale sporadice la (2023) sau show de comedie unde a prins finala. A

rtista ne-a mărturisit că în ciuda micilor succese pe care le-a bifat până acum, ea niciodată nu le-a urmărit orbește, ci toate au venit cu mult noroc și muncă. Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva ne-a mărturisit că viața a purtat-o acolo unde nici măcar nu și-ar fi dorit de la început.

„Tata, care e musulman, mama, care e creștin-ortodoxă… Ei au divorțat, iar eu am rămas în continuare la mijloc”

„Am origini în Iordania, sunt pe jumătate arăboaică, după tată. Sunt actriță la bază, întotdeauna viața m-a purtat pe mine. Nu am luat niște decizii clare care să mă duc într-un anumit loc în viață. Nici actriță n-am vrut să fiu, dar mi-a spus cineva, pur și simplu, că sunt foarte talentată și să dau la Actorie și am zis: Ok… Eu voiam să dau la Conservator și am dat la Actorie. După aceea, m-am apucat de stand-up, dar fără voia mea. M-au sunat de la Antena 1 să merg la iUmor, am intrat în finala de la iUmor. M-am împrietenit cu Ana Maria Calița și m-a luat într-un turneu cu ea prin toată România.

Am renunțat la stand-up, pentru că mi-am dat seama că nu mă satisface meseria respectivă. Asta cu online-ul a apărut cumva în pandemie. Am văzut că adolescenții mă știau deja. Eu jucasem în filmul „5Gang: un altfel de Crăciun”, primul film al lui BRomania, și am primit foarte multe urmăriri. Am zis: ok, dacă le place de mine fără să fac ceva, hai să și fac ceva. Poate e ceva aici ce merită încercat.

Am început să fac content amuzant. Acuma, că am fost la tata în Iordania, după șapte ani în care nu am vorbit, am fost la tata și am documentat toată experiența respectivă, povești de acolo, mai de suflet, nu doar amuzante, oamenii au empatizat foarte mult cu povestea asta a mea, cu a fi la mijloc. Tata, care e musulman, mama, care e creștin-ortodoxă… Ei care au divorțat, iar eu am rămas în continuare la mijloc între ei”, a spus Laila Hafiz despre traiectoria ei profesională de până acum, pentru FANATIK.

Ce nu ar posta Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva pentru a-și crește succesul pe rețelele de socializare

Întrebată care sunt lucrurile pe care nu le-ar posta absolut niciodată în mediul online, ca , roșcata nu a stat mult pe gânduri. Ne-a zis că nu s-ar folosi de urmăritorii ei pentru a-și crește veniturile. De asemenea, n-ar vrea să intre niciodată în zona de beauty & fashion.

„Limita poate fi în multe locuri. Cred că n-aș posta niciodată chestii de click-bait. N-aș putea să pun o poză cu un inel și lumea să creadă că m-am măritat. Nu aș face asta. Oamenii chiar sunt implicați emoțional în povestea mea și nu vreau să îi folosesc pentru a-mi genera eu mai multe cifre.

Nu cred că aș posta niciodată chestii de beauty și fashion. Nu sunt în zona respectivă. Nu mă pricep absolut deloc. Mă îmbrac fix cu ce apuc. N-aș fi în măsură să dau genul ăsta de sfaturi. Nu îmi place zona asta în care să afișez perfecțiunea pe internet”, ne-a dezvăluit Laila Hafiz de la Te cunosc de undeva.