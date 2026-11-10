Sport

Cine e legenda sportului care vrea în locul lui Macron în Franța: „Sunt complet nebun”

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.11.2026 | 06:50
Cine e legenda sportului care vrea in locul lui Macron in Franta Sunt complet nebun
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Cine e legenda sportului care vrea în locul lui Macron în Franța. Foto: Hepta
Cine este cvintuplul campion olimpic ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Franța și cum a comentat Emmanuel Macron această chestiune
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Francezul Teddy Riner (37 de ani) este cvintuplu campion olimpic la judo și este considerat practic cel mai mare reprezentant din istorie al acestei discipline. Acum, el și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Franța, din primăvara anului viitor, scrutin la care actualul președinte Emmanuel Macron (48 de ani) nu va mai participa, întrucât deja se pregătește să își încheie cel de-al doilea mandat.

Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo, candidează la alegerile prezidențiale din Franța

Riner a spus despre el că nu este „nici de stânga, nici de dreapta”, ci își dorește foarte mult să fie capabil să îi unească pe cetățenii francezi, indiferent de opțiunile lor politice. De asemenea, a transmis că nu are de gând să renunțe la cariera sa sportivă nici în cazul în care ar urma să fie ales președinte și, în plus, s-a descris drept „complet nebun”, în mod ironic bineînțeles, întrucât insistă să nu „plece capul” în fața nimănui și să „respingă haosul” din prezent din societatea franceză.

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„Nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, dar vreau să devin președintele care îi unește pe francezi. Franța nu are nevoie de un politician profesionist care să țină lecții toată ziua. Are nevoie de bun simț, fermitate, dreptate și un stat care să îndrepte lucrurile. Refuzul de a sta cu capul plecat și respingerea haosului mă fac nebun, așa că da, sunt complet nebun.

Nu voi fi unul dintre cei care privesc cum țara arde în timp ce ei își inventează scuze. Nu mi-am petrecut viața în spatele unui pupitru. Nu mi-am petrecut viața în spatele unui birou. Lupta a făcut întotdeauna parte din mine. Știu ce înseamnă să lupți, să cazi, să te ridici mereu”, a spus Teddy Riner pentru Le Parisien. 

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Emmanuel Macron a salutat candidatura lui Teddy Riner

Actualul președinte al Franței este cel care în urmă cu ceva timp a făcut în Hexagon celebră această exprimare „nici de stânga, nici de dreapta”, evident atunci când a candidat pentru primul său mandat în fruntea Republicii. Iar acum Macron a transmis că privește cu ochi buni această candidatură a lui Riner, semn că ei chiar ar avea în linii mari un set de valori comune.

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„Sunt foarte fericit (…) că cineva precum Teddy Riner, care este un mare campion, decide să se implice în această dezbatere prezidențială și să-și aducă convingerile, ideile, talentul. Nu poate decât să fie în beneficiul țării”, a spus Emmanuel Macron, citat de jurnaliștii francezi de la Euronews. 

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Teddy Riner
Teddy Riner. Foto: Profimedia
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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