Cine e mai bogat dintre Cristiano Ronaldo și Ion Țiriac. Diferența dintre cei doi este una uluitoare

Cristiano Ronaldo a devenit miliardar, însă între el și Ion Țiriac continuă să existe o diferență mare la capitolul avere. Despre ce este vorba, de fapt?
Valentina Vladoi
09.10.2025 | 15:36
Cine e mai bogat dintre Cristiano Ronaldo si Ion Tiriac Diferenta dintre cei doi este una uluitoare
Cine este mai bogat? Cristiano Ronaldo sau Ion Țiriac. Sursă foto: Instagram, Hepta / colaj Fanatik

Cine e mai bogat dintre Cristiano Rolando și Ion Țiriac? Poate multe persoane și-au pus această întrebare la un moment dat. Vorbim despre un celebru fotbalist, dar și despre un fost mare tenismen, care în prezent are în derulare numeroase afaceri.

Cine sunt cei mai bogați foști și actuali sportivi

Este bine cunoscut faptul că din sport se câștigă sume impresionante. Evident, contează foarte mult și performanța pe care fiecare sportiv în parte o are. Nu puține au fost cazurile în care unii sportivi au ajuns în situații dificile pe plan financiar după retragere.

Dacă ar fi să vorbim despre Cristiano Ronaldo însă, acesta se poate declara un om cu adevărat împlinit. Pe lângă faptul că are o familie superbă, averea sa netă a ajuns în prezent la 1,4 miliarde de dolari, relatează Bloomberg Billionaires Index.

Aceeași sursă mai scrie că Ronaldo este și primul fotbalist care atinge acest statut. Chiar și așa, acesta este departe de locul 1 în topul celor mai bogați foști și actuali sportivi. Pe primul loc în clasament este chiar Michael Jordan.

Cine este mai bogat? Cristiano Ronaldo sau Ion Țiriac

Acum în vârstă de 62 de ani, fostul mare sportiv conduce clasamentul și are o avere de 3,5 miliarde de dolari. Iar surpriza este și mai mare pe locul doi. Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, are o avere estimată la 2,5 miliarde de euro.

Cu alte cuvinte, Ion Țiriac este mai bogat decât Cristiano Ronaldo. Și diferența dintre cei doi este de peste 1 miliard de euro. În ciuda acestui lucru însă, numele românului nu este atât de cunoscut la nivel mondial. „E al doilea cel mai bogat sportiv din lume și probabil că nici n-ai auzit de numele lui”, au titrat americanii de la celebritynetworth.com.

Ce scrie presa străină despre Ion Țiriac

Și tot americanii mai scriu că sunt șanse mari ca Ion Țiriac să nu fie recunoscut nici pe stradă. Puțini sunt cei care știu că este unul dintre cei mai bogați sportivi din lume, cu atât mai mult miliardar.

”Vă garantez că 99% dintre voi nici măcar nu aţi auzit de al doilea cel mai bogat sportiv din lume. Ai putea să stai lângă el în autobuz (cu toate că nu ştiu de ce ar merge cu un autobuz) şi să nu ştii că e miliardar, să nu îl recunoşti”, a mai notat sursa menționată anterior.

Și britanicii au făcut o comparație între Ion Țiriac și Cristiano Ronaldo la capitolul avere. Fostul mare tenismen român este cât se poate de apreciat peste hotare, chiar dacă păstrează discreția.

Țiriac, catalogat drept ”cel mai bogat om din tenis din istorie”

La rândul lor, cei de la Sport Bible au scris recent că Ion Țiriac este ”cel mai bogat om din tenis din istorie, cu o avere mai mare decât a lui Federer, a lui Nadal și a lui Djokovic, dar este complet necunoscut”.

”E mai bogat decât Cristiano Ronaldo și LeBron James la un loc”, au mai punctat britanicii. Ion Țiriac este într-adevăr mai bogat decât Cristiano Ronaldo, însă succesul său pe plan financiar vine din mai multe direcții.

Marele afacerist are în derulare numeroase proiecte, inclusiv în domeniul imobiliar. Totodată, acesta deține și o colecție impresionantă de mașini. Iar acestea sunt doar o parte dintre afacerile sale care au contribuit la această avere fabuloasă.

