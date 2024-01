Cine e mai bogat dintre Ion Țiriac și Gigi Becali? Adevărul despre averile oamenilor din sportul românesc!

Dacă e să analizăm topul oficial Forbes pe 2023, cel mai bogat român e Ion Țiriac, care la 83 de ani are o avere de aproximativ 2 miliarde de dolari. Pe locul secund vine Dragoș Pavăl, fondatorul Dedeman, cu o avere de 1.7 miliarde de dolari. Daniel Dines ar fi pe 3, cu o avere de 1.6 miliarde de dolari, în timp ce Ion Stoica și Matei Zaharia ar avea averi de peste 1 miliard de dolari.

Mai mult, în 2022, revista Capital publica topul celor mai bogați oameni din fotbal, iar Gigi Becali avea o avere estimată de aproximativ 400 de milioane de dolari, fiind urmat de patronul celor de la Rapid, Dan Șucu, cu o avere de 120 de milioane. Doar că Șucu transmitea că averea sa e, de fapt, de trei ori mai mare.

Mitică Dragomir nu a fost niciodată mulțumit de aceste cifre, anunțând că Gigi Becali are, de fapt, o avere de 2 miliarde de dolari. ”Șucu are zeci de hectare de pământ, de locuri de casă, lângă mine. Luat de la Gigi o parte, eu așa știu.

Dar, știu sigur că Șucu are niște pământ foarte scump. Șucu este tare, dar nu este de talia lui Gigi Becali. Acum, dacă vinde ce are, Gigi ia peste un miliard de euro. Dacă mă pune pe mine să vând, eu îi vând de peste 1,2 miliarde”, declara Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

, care pot face lumină în această bătălie între miliardari. ”Gigi are avere mai mare decât Țiriac? Cash, per total? Crezi că da sau nu?”, i-a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

”Cash, da! Cred că-i acolo, la bătaie cu el. Are proprietăți mai multe Țiriac, a făcut minuni. Știe și să se distreze, cu avioane, astea, pleacă la vânătoare. Gigi n-are nicio distracție, nimic! Care e singura lui distracți? Fotbalul! În rest, n-are nimic!”, a explicat Mitică Dragomir. Așadar, secretul lui Gigi Becali ar fi apropierea de Biserică.

”El numai în dogme trăiește. Nu are decât bucuria religioasă. Nu mai are alte bucurii. Și sportul. Dacă se lasă de fotbal, să mă și audă, nu o duce 5 ani. El știe treaba asta, îi dă adrenalină, speranță de viață. Rezultatele astea, ba urci, ba cobori”, completa Oracoul FANATIK. Așadar, Gigi Becali ar avea acum aproximativ 1.2 miliarde de dolari avere, în timp ce Ion Țiriac ar avea 2 miliarde, deși este imposibil de estimat care e realitatea.

