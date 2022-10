Cine e mama de 19 ani care a murit alături de fostul iubit într-un incendiu produs în Argeș. Aveau doi copii împreună

O micuță comunitate din județul Argeș, cu doar trei mii de suflete, a fost zguduită de o dublă tragedie.

Mamă 19 ani din Argeș și fostul iubit, arși de vii în Argeș, într-un incendiu

O tânără de doar 19 ani, mamă a doi copii, şi fostul ei iubit, de 38 de ani, . Tragedia a avut loc în comuna Stolnici.

”Incendiu izbucnit la o locuință din comuna Stolnici, posibil două victime. Intervin pompierii de la Punctul de Lucru Stolnici și Secția Costești cu două echipaje de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al SAJ.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este explozie urmată de incendiu; formarea de amestecuri explozive”, transmite ISU Argeş.

Din informațiile apărute în presa locală reiese faptul că fostul iubit al fetei ar fi fost la originea acestei drame. Între cei doi au existat mai multe neînțelegeri care culminau cu frecvente scandaluri.

Mama de 19 ani care a murit nevinovată în acest incendiu avea doi copii cu fostul iubit: un băiat de 3 ani şi o fetiţă de 8 luni.

După mai multe certuri şi bătăi suportate, tânără pusese capăt relației zbuciumate cu acest individ. Ea se mutase la părinţi, în comuna Stolnici.

Potrivit publicației , cei doi au locuit o perioadă în Franța. Rudele fetei spun că, aici, individul ar fi obligat-o să cerșească. Acesta ar fi fost un punct de plecare al scandalurilor. Se pare că tânăra mamă n-a mai suportat.

Bărbatul ar fi pornit incendiul violent din Argeș

În cursul zilei de joi, bărbatul a venit să stea de vorbă cu ea. Fraţii fetei şi bunicul erau acasă, însă nimeni nu ştie ce s-a petrecut între ei, înainte de tragedie.

Grație intervenției bunicului fetei, copila de 8 luni a cuplului a scăpat nevătămată din incendiu. Vârstnicul e convins că bărbatul decedat alături de nepoata sa .

”Am auzit geamul bubuind. Eu am crezut că se bat. Când am intrat, fetița era în prima cameră și fumul dădea să iese afară. Am luat copilul, l-am pus cărucior și m-am zbătut și n-am putut să întru acolo, era focul prea puternic.

El a dat foc! Că el când a venit cu o pungă. Fata n-a mai vrut să stea cu el și din cauza asta”, spune bătrânul, conform sursei citate.

Sub trupul neînsuflețit al tinerei de 19 ani, anchetatorii au găsit un bidon de plastic deformat de flăcări, în care fusese pusă benzină.