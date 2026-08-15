Cine e marea favorită în Rapid – Dinamo, primul derby bucureștean. Daniel Pancu și Nuno Campos, plusuri și minusuri după „era Gâlcă” și „era Kopic”

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Rapid vs Dinamo. Derby-ul vine devreme, în etapa a cincea, dar asta îl face cu atât mai interesant. Pentru că ambele echipe, deși au schimbat banca tehnică în intersezon, au un început bun de campionat. Desigur, competiția e una de anduranță, e mult prea devreme pentru concluzii dar, pentru că suntem la fotbal, o analiză tactică bazată pe statistică, nu doar pe observații și senzații, nu poate decât să prindă bine. E un bun exercițiu din două motive: în primul rând, pentru că cifrele nu mint; interpretate corect ele pot face o utilă radiografie a momentului și pot prezice, într-o oarecare măsură, viitorul. În al doilea rând, pentru că (suntem cred cu toții de acord) fotbalul nu mai este demult un simplu joc, iar lupta din iarbă a devenit un duel al tacticilor și strategiilor antrenorilor.

Bogdan Baratky prefațează derby-ul Rapid – Dinamo pe baza cifrelor

Pe de altă parte, deși îmi plac cifrele, cred că ele explică jocul în integralitatea lui numai în varianta sa de consolă. Nu voi cădea așadar în capcana de a discuta despre Dinamo, Rapid, Campos sau Pancu ca despre niște personaje dintr-un sequel al Money Ball. Fotbalul înseamnă, dincolo de cifre, emoție, calitate fotbalistică individuală (deprinsă la antrenament, sau născută din talent), formă de moment, forța grupului, energia tribunei, inspirația antrenorului, concentrarea fotbalistului. Aceștia sunt parametri necunoscuți platformelor de analiză, dar pot influența dramatic rezultatul unei partide. Mai ales într-un derby.

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Pentru a înțelege ce joacă Rapid și Dinamo, dar mai ales impactul celor doi antrenori numiți în vară, FANATIK a analizat rapoartele și parametrii Wyscout din meciurile celor două cluburi din primele patru etape. Dar, pentru a înțelege exact jocul și noutățile aduse de Pancu și respectiv Campos, am pus totul într-un context mai larg și am extins analiza. Am studiat SuperLiga în ansamblul său în sezonul curent, ultimele zece meciuri ale celor două cluburi din sezonul trecut (cu Gâlcă și Kopic la timonă), dar și zece meciuri (seria incredibilă de victorii din sezonul de primăvară) ale CFR-ului cu Pancu pe bancă, pentru a-i înțelege ideile dintr-o perioadă fastă a echipei. Acestea fiind spuse, începem cu oaspeții de sâmbătă.

Dinamo: de la Kopic la Nuno Campos. Ce schimbare vizibilă a făcut portughezul

În ultimele zece meciuri consecutive din sezonul 2025/26 (cupă și campionat), Dinamo a jucat în majoritatea timpului (77%) în 4-3-3, al doilea sistem cel mai des folosit fiind 5-3-2 (14%). De la numirea lui Campos, Dinamo a jucat exclusiv în 4-4-2 (100% din timpul de joc). Aceasta este cea mai evidentă și vizibilă modificare adusă de Campos. Nu și cea mai importantă, după cum vom vedea în cele ce urmează.

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Kopic a lăsat o echipă care ținea mingea (posesie) și avea un dezvoltat joc de construcție. Campos nu a schimbat aceste caracteristici, ci a construit pe această fundație moștenită de la predecesorul său. Rezultă o creștere spectaculoasă de +41,6% la șuturi/90’ și +81,7% la xG/90’. Eșantionul Campos este mic, într-adevăr, dar magnitudinea diferenței este prea mare pentru a nu fi menționată. Faptul că 43,6% din baloanele pierdute sunt în treimea ofensivă (față de 30,8% în era Kopic), înseamnă un plus. Dinamo își asumă riscuri acolo unde pierderea posesiei este mai puțin periculoasă și, în același timp, pierde mai puțin în propria treime: 24,1% din baloanele pierdute acum, față de 28,5% în eșantionul sezonului trecut. Este un profil de joc mai curajos în ultima treime și mai precaut în zona proprie.

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Pressing-ul lui Campos: doi atacanți, două linii apropiate și mai multe recuperări sus la Dinamo

În treimea ofensivă, în sezonul 2025/26, Musi are 11 recuperări, Armstrong 9, Mărginean 9, Soro 9, Cîrjan 6 și Opruț 5. Mai important este ceea ce se întâmplă după recuperare: cele 9 recuperări ale lui Armstrong au generat 6 șuturi, 1,50 xG și două goluri; cele 6 ale lui Cîrjan au produs două șuturi pe poartă, 0,47 xG și un gol; cele 5 ale lui Opruț au fost urmate de trei șuturi, 0,95 xG.

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Aceasta este una dintre noutățile de substanță din mandatul lui Campos: Dinamo a devenit o echipă agresivă în treimea adversă, a crescut substanțial numărul de recuperări în zona periculoasă pentru adversar, iar aceasta este una dintre cauzele xG-ului dinamovist – recuperările făcute sus se transformă de multe ori în ocazii de poartă. Din statistica recuperărilor rezultă că 20,8% dintre ele sunt în treimea adversă, iar zona centrală a acestei treimi reprezintă 8,5% din totalul tuturor recuperărilor, față de 4,7% și 7,6% în cele două benzi.

Evident, sistemul cu 2 atacanți favorizează acest tip de joc. În noul sistem, Armstrong rămâne un jucător important, însă atacul nu mai depinde doar de el și de fazele fixe. Soro are în patru jocuri 2 goluri, 1 assist și 1,61 xG în 390 de minute; în fereastra Kopic avusese 0 goluri și doar 0,17 xG în 507 minute. Cîrjan a ajuns deja la 1,47 xG în 404 minute, aproape cât 1,44 xG în 748 de minute din sezonul trecut. Pentru că Dinamo e mai agresivă în terenul advers, iar Cirjan joacă mai des aproape de careul advers. Pop are 1,17 xG și 0,94 xA în doar 297 minute.

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Musi nu mai este extremă în 4-3-3, ci unul dintre cei doi atacanți. În primele patru meciuri are 2 goluri din 1,26 xG, 19 atingeri în careu și, foarte important, are 11 recuperări în treimea adversă. Armstrong are 1 gol, 3 assisturi, 1,54 xG, 1,11 xA, 17 șuturi și 11 driblinguri reușite din 13. Cele 11 driblinguri reprezintă 42,3% din driblingurile reușite ale echipei în treimea finală. El rămâne principalul jucător capabil să destabilizeze apărarea adversă prin acțiuni individuale.

CFR-ul lui Pancu: vertical, pragmatic și foarte eficient la finalizare

În cele zece meciuri analizate, CFR-ul lui Pancu a avut 134 de șuturi, 14,10 xG și 21 de goluri. Pe medie, înseamnă aproximativ 11,91 șuturi, 1,25 xG și 1,87 goluri în 90’. Diferența enormă de +6,9 goluri față de xG este esențială: echipa marca mult peste statistica ocaziilor create. Asta nu anulează meritele jocului ofensiv, dar arată că seria de rezultate pozitive a fost amplificată de o perioadă de excepțională inspirație la finalizare.

În 4-2-3-1, folosit 48% în cele 10 meciuri, CFR avea doar 42,0% posesie, 73,82% precizie a paselor, 16,28% pondere a paselor lungi și PPDA 12,54. În terminologia Wyscout, PPDA reprezintă numărul de pase pe care adversarul le poate face în zona relevantă înaintea unei acțiuni defensive; prin urmare, un PPDA mai mic indică un pressing mai intens. Formula oficială Wyscout folosește pasele adversarului împărțite la suma faulturilor, interceptărilor, duelurilor defensive câștigate și tacklingurilor în zona respectivă. Era o versiune mult mai directă decât Rapidul actual: accepta să nu controleze posesia, urca repede mingea către linia ofensivă și valorifica calitatea ofensivă oferită de Korenica, Cordea, Biliboc și Aliev. Când Pancu trecea însă în 4-3-3, CFR arăta o altă față: 58,48% posesie și PPDA 7,62, cu adversarul la 19,16.

Așadar, nici la CFR Pancu nu a folosit un singur sistem; s-a adaptat scorului, adversarului, lotului. Construcție era orientată către ieșirea rapidă din prima linie. În fazele de pregătire a atacului, Matei Ilie a avut 97 de pase de construcție, 70 reușite, dintre care 16 către Camora și 9 către Aliev; Sinyan a avut 85/60, iar Djokovic făcea legătura spre Muhar și jucătorii ofensivi. Existau deci trasee directe de la fundașul central spre fundașul lateral, atacant sau linia a doua, nu doar circulația sterilă între stoperi oferită de multe ori de Rapidul lui Gâlcă.

Rapid – de la Gâlcă la Pancu. Ce s-a schimbat în jocul giuleștenilor

Rapidul lui Gâlcă a jucat în 70% din timp (în cele 10 meciuri analizate) 4-3-3 (39%) și respectiv 4-2-3-1 (30%). Pancu nu a schimbat asta, semn că într-adevăr lotul Rapidului se pliază pe aceste două sisteme. S-au modificat doar ponderile: 4-2-3-1 în aproape 70% din timp. Ceea ce ne arată datele este că Pancu a păstrat o parte dintre principiile de la CFR, dar nu a copiat la Rapid jocul de la CFR. Probabil și din pricina diferențelor de lot.

Ce a adus Pancu nou la Rapid este, în primul rând, recuperarea sus și verticalizarea după recuperare. Asta înseamnă în cifre statistice agresivitatea pe care am remarcat-o cu toții. În ultimele zece meciuri ale Rapidului din sezonul trecut, doar 15% dintre recuperări erau în treimea adversă; acum sunt 19,8%. În paralel, recuperările din treimea proprie au scăzut de la 43,4% la 34,5%, iar cele din treimea mediană au urcat la 45,7%. Este una dintre cele mai clare dovezi că Pancu cere echipei să se apere mai sus decât o făcea în sezonul trecut.

În atac, diferența față de finalul sezonului trecut este la fel de clară, pentru că statistica scoate în evidență un detaliu important: Rapidul actual produce aproape exact același xG/90 că CFR-ul lui Pancu — 1,30 vs 1,25 — dar fără supra-randamentul enorm la finalizare al CFR-ului. CFR marcase 21 de goluri din 14,10 xG; Rapid are 5 din aproximativ 5,64 xG. Lipsește în mod evident contribuția atacantului central.

Cum construiește Rapidul acum

Kramer este placa turnantă din linia defensivă. Statistica arată 43 de pase de construcție, 36 reușite, dintre care 9 către Grameni și 7 către Graovac. Graovac are 39/34, cu 16 pase către Kramer și 6 către Bubanja. Rapidul încearcă să fixeze prima linie adversă prin circulație între stoperi și apoi să distribuie mingea către unul dintre mijlocași. Kramer are 303/282 pase, 93% precizie, plus 49/42 pase progresive și 63 de recuperări. La polul opus, Sălceanu are 73/49 pase, 67%, Ciobotariu 109/82, 75%, iar Grameni și Bubanja sunt ambii la circa 76% precizie.

În treimea adversă, Rapidul folosește și progresia prin pas și acțiunea individuală – 70,62 pase progresive/90’, 57,69 pase în treimea finală/90’ și 16,85 driblinguri/90’, 63% reușite. La ambii indicatori de pas, Rapidul este pe locul 2 în liga după CFR Cluj. În ceea ce privește acțiunile individuale, Rapidul are avantajul calității oamenilor din atac (Moruțan, Petrila, Dobre, Kamara). Moruțan are 6 driblinguri reușite în treimea finală, după care s-au produs 4 șuturi, 0,41 xG și două goluri în fazele respective; Dobre are 4 driblinguri reușite, urmate de 3 șuturi și 0,25 xG.

Rapid vs Dinamo 2025/26

Dinamo are un plus important: produce mai multe șuturi și, în același timp, permite mult mai puține. Are 14,78 șuturi/90’ și doar 6,09 împotrivă, un raport de aproximativ 2,43 la 1. Rapid este la 12,92–10,62, aproximativ 1,22 la 1. Mai mult, Dinamo nu are doar avantajul volumului: are șuturi cu 0,14 xG în medie, față de 0,10 Rapid. Ceea ce înseamnă că diferența de 9,31–5,60 la xG nu este doar rezultatul numărului de șuturi, ci și al calității lor.

În schimb, Rapid urcă cu mingea mai des. Are cu aproape 10 pase progresive/90’ mai mult și cu aproape 10 pase în treimea finală/90’ mai mult. Dinamo pare să aibă nevoie de mai puține tentative pentru a ajunge la ocazii de poartă; Rapid intră mai des in treimea adversă, dar transformă mai puțin eficient acele progresii în ocazii. Totul arată un joc mai matur și mai așezat la Dinamo.

Dinamo atacă 42% pe centru, 28% pe stânga și 30% pe dreapta. Rapid are o distribuție mai echilibrată și preferă flancul: 29% stânga, 35% centru, 35% dreapta. Cifrele ar putea avea o explicație simplă: Dinamo joacă cu 2 atacanți și recuperează mult în treimea adversă, în timp ce absența unui vârf de calitate trimite atacurile Rapidului în flanc.

Rapid are mai multe intercepții, dueluri defensive și recuperări decât Dinamo, dar asta nu înseamnă automat că se apără mai bine. Dinamo permite doar 6,09 șuturi/90’ și 3,02 xGA în patru meciuri; Rapid permite 10,62 și 4,05 xGA. Echipa lui Pancu este mai „activă” defensiv; Dinamo reduce numărul acelor situații încă din faza de posesie și din controlul teritorial. Este relevant și faptul că Rapid a primit doar 2 goluri din 4,05 xGA, în timp ce Dinamo a primit 3 din 3,02. Timpul va demonstra dacă aici e vorba de șansă, valoare, sau de prea puține date statistice.

Plusurile Rapidului

Primul plus este progresia. Rapid este la 70,62 pase de progresie și 57,69 pase în treimea finală/90’, ambele peste Dinamo. Al doilea este capacitatea de a crea acțiuni individuale. 16,85 driblinguri/90′ la 63% succes reprezintă una dintre cele mai bune statistici din ligă, iar Moruțan și Dobre sunt direct responsabili de o parte mare din acest volum.

Al treilea este pressingul ținut mai sus decât în sezonul trecut. Ponderea recuperărilor în treimea ofensivă a crescut cu 4,8 puncte procentuale, iar 4-2-3-1-ul lui Pancu are PPDA 9,64. Al patrulea este potențialul la faze fixe. Rapid a obținut 29 de cornere în patru jocuri, față de 18 Dinamo, și are 0,49 xG din șuturile venite după cornere. Pașcanu a marcat deja într-o astfel de fază. Rapid – minusurile care pot fi decisive

Minusurile Rapidului

Problema numărul unu este atacantul. La Rapid atacanții încă nu au marcat. , iar cel mai bun prilej pentru confirmare este sâmbăta. A doua este transformarea progresiei în situații de poartă. Rapid ajunge frecvent în treimea adversa, dar are doar 0,10 xG/șut și 5,60 xG total, față de 0,14 și 9,31 Dinamo. Există încă prea multe atacuri bine construite care nu se încheie cu ocazie.

A treia este pierderea balonului. 114 baloane pierdute/90’ față de 90,87 Dinamo și 19,15 pierdute în treimea proprie/90’ față de 14,57. Împotriva unei echipe care a produs deja 1,50 xG după cele nouă recuperări ale lui Armstrong, această statistică poate fi periculoasă. Nu în ultimul rând, cele două goluri primite pot masca probleme. Rapid are 4,05 xGA. Dacă adversarii vor transforma în viitor mai aproape de xG, media de goluri primite poate urca fără ca jocul să se fi schimbat.

Plusurile lui Dinamo

Cel mai mare plus – Dinamo pare în control în ambele careuri. Dinamo are 9,31 xG și doar 3,02 xGA, diferență +6,3 în patru meciuri, cea mai importantă cifră a startului lor. Al doilea este eficiența pressingului. 20,8% dintre recuperări sunt sus, iar Armstrong, Cîrjan și Opruț au recuperări în treimea finală urmate de faze cu xG foarte mare.

Al treilea este calitatea construcției. Stoinov și Pascual au 96%, respectiv 95% precizie generală a paselor. Echipa, per ansamblu, are 85% precizie și 57,1% posesie. Dinamo poate construi și poate absorbi presiunea fără să fie obligată să recurgă la minge lungă.

Dinamo – minusuri

Cu un joc matur, Dinamo e vulnerabilă individual. Opruț câștigă 11 din 21 dueluri defensive, 52%; Irimia 4/12, 33%; Stoinov 6/14, 43%; Pascual 4/11, 36%. Aceste procente (raportate la rezultate) nu arată că jocul defensiv este slab — Dinamo permite foarte puține șuturi și ocazii — dar arată că fundașii pot fi vulnerabili 1 la 1. Iar Rapid are fotbaliști potriviți pentru asta: Dobre are 20 dueluri ofensive câștigate din 34, 59%, Moruțan 18/32, 56%, Petrila 7/13, 54%.

Al doilea risc este dependența de Armstrong pentru acțiuni individuale. El produce 42,3% dintre driblingurile reușite ale lui Dinamo în treimea finală și are trei dintre assisturile echipei. Dinamo are mai mulți finalizatori decât anul trecut, dar la acțiuni în 1 la 1 Armstrong rămâne periculos de important. Tocmai de aceea, cel mai probabil Dobre va fi din nou prezent în flancul stâng, pentru aportul său defensiv net superior lui Petrila sau Kamara.

Concluzii

Pancu a creat un Rapid mai agresiv, mai vertical și poziționat mai sus; Campos a păstrat posesia și jocul combinativ de la Kopic, dar a făcut un Dinamo mai agresiv și l-a transformat-o dintr-o echipă care construia bine, dar producea moderat, într-unul mai eficient. Desigur, patru meciuri înseamnă foarte puțin atât din punct de vedere fotbalistic, cât și statistic. În plus, există multe detalii subiective, care pot avea importanța lor în analiză.

Dinamo a întâlnit o Craiova aflată în cel mai prost moment din ultimele două sezoane, la fel cum și Rapid a Statistica ofensivă a Rapidului e clar afectată de ineficiența vârfului (nu doar ca realizări, ci și ca joc), iar Stojilkovic poate fi soluția acestei probleme. Pancu a modificat mult jocul Rapidului – atitudine, agresivitate, spirit ofensiv, dar în condițiile în care lotul încă suferă modificări, iar timpul a fost scurt, procesul e departe de a fi încheiat.

Dincolo, Campos a avut pe ce construi și a avut inteligența de a păstra fundamentele moștenite de la Kopic, peste care a adus mai multă agresivitate și eficiență. Pe de altă parte, în ciuda jocului realmente bun, Dinamo a deblocat tabela cu Voluntari dintr-un penalty de echipa “respectată”, vorba dlui. Angelescu. “Respect” despre care Rapid vorbește, dar nu știe exact ce înseamnă, pentru că nu l-a experimentat încă.

În atâtea zeci de ani de Giulești, am învățat că fotbalul oferă doar două certitudini: „nu se știe ca pamântu’” și „mingea e rotundă”. Până la urmă, statistica e importantă, dar derby-ul e derby, iar pasiunea, ambiția, rivalitatea și Giuleștiul nu sunt printre parametrii Wyscout. Să fie, deci derby!