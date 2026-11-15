Cine este Marialuisa Jacobelli, sexy jurnalista care i-a sucit minţile lui Jannik Sinner. Galerie foto

ADVERTISEMENT

Jurnalista de origine italiană Marialuisa Jacobelli a fost surprinsă alături de jucătorul de tenis Jannik Sinner. Cei doi s-ar fi întâlnit chiar de ziua de naștere a iubitei tenismenului, modelul danez Laila Hasanovic.

Marialuisa Jacobelli, prezentatoarea cu care a fost văzut Jannik Sinner

Jannik Sinner (25 ani) , invocând o accidentare la genunchi. Problema medicală l-a făcut să nu mai joace niciun meci de la Wimbledon încoace, însă italianul rămâne în centrul atenției datorită vieții personale. A fost , care i-ar fi furat inima.

ADVERTISEMENT

De curând, au apărut noi speculații legat de o posibilă legătură amoroasă cu o prezentatoare celebră. Potrivit , jucătorul de tenis s-ar fi întâlnit într-un hotel de lux din Milano cu Marialuisa Jacobelli. Întrevederea cu frumoasa jurnalistă ar fi avut loc chiar în ziua în care partenera tenismenului își serba ziua de naștere.

Toată lumea știe că fostul lider mondial se iubește de ceva vreme cu modelul danez Laila Hasanovic (26 ani). Blondina a fost înconjurată de prietenii apropiați, la aniversarea din Copenhaga, marele absent fiind chiar iubitul ei. Presa din Italia susține că numărul 2 mondial ar fi implicat într-un triunghi amoros, după zvonul lansat de jurnalistul Gabriele Parpiglia.

ADVERTISEMENT

Acesta ar fi dezvăluit pentru revista Gente că Jannik Sinner s-ar fi îndrăgostit nebunește de Marialuisa Jacobelli. Cu toate acestea, prezentatoarea care are aproape cinci milioane de urmăritori pe pagina de Instagram nu a confirmat povestea de dragoste pe care ar trăit-o cu fostul lider mondial. În schimb, Maria Elena Barnabi, autoarea unui materialul care o are în prim plan pe șatenă a punctat faptul că vedeta de la Mediaset l-ar fi cucerit pe celebrul jucător de tenis. „Se pare că Jannik s-a îndrăgostit nebunește de ea”, a scris jurnalista. Superba șatenă în vârstă de 34 de ani încearcă să fie discretă, deși prezența sa în presa sportivă este extrem de cunoscută.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli este fiica fostului redactor de la Tuttosport, Xavier Jacobelli. Frumoasa prezentatoare a mai apărut în presa mondenă și în legătură cu alte presupuse relații amoroase. A fost cuplată de-a lungul timpului cu mai multe personalități din lumea sportului. Recunoașterea jurnalistei pe scară largă a venit datorită realizărilor sale profesionale, dar și a unui detaliu observat de mulți. Unii consideră că seamănă mult cu iubita lui Lewis Hamilton (41 ani), motiv pentru care aceștia o numesc sosia lui Kim Kardashian (46 ani). Mai mult decât atât, are o comunitate mare pe rețelele de socializare. E o prezență puternică în online datorită imaginilor încântătoare pe care le încarcă constant și care-i aduc numeroase aprecieri.

ADVERTISEMENT

Dincolo de ecran și de evenimentele sportive renumita prezentatoare adoră să călătorească și să se bucure de timpul liber. Preferă să se relaxeze în locuri idilice, cu plaje superbe și cu peisaje care le taie respirația fanilor. Fotografiile în costum de baie sau în ținute extravagante îi aduc multe like-uri, fanii de fiecare dată când ajunge în destinații încărcate de farmec.

Monaco, Roma și Milano sunt doar câteva exemple de locuri în care a ajuns. În ceea ce privește apropierea de Jannik Sinner, momentan aceasta vrea să păstreze tăcerea. Marialuisa Jacobelli nu are nicio imagine împreună cu jucătorul de tenis, care are în plan să revină pe teren odată cu Australian Open 2027.