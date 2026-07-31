Cine e maseurul lui Dinamo, fost fotbalist, care a murit în accidentul de mașină din Câmpulung Muscel. Gogu Covaciu avea 58 de ani

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Tragedie rutieră în județul Argeș. Microbuzul echipei secunde a clubului Dinamo București a fost implicat într-un grav accident rutier petrecut în localitatea Câmpulung Muscel. Din păcate, două persoane și-au pierdut viața: șoferul mașinii și maseurul lui Dinamo. Cine era Constantin ”Gogu” Covaciu.

Cine era Gogu Covaciu, maseurul lui Dinamo care a murit în accidentul de mașină din Câmpulung Muscel. A fost fotbalist la Sportul

Din primele informații venite de la fața locului am aflat că microbuzul în care se aflau jucătorii și antrenorii echipei secunde a lui Dinamo, 16 persoane la număr, a intrat violent într-un pom. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Două persoane și-au pierdut viața în urma evenimentului rutier.

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, e vorba de maseurul echipei. Informația a fost confirmată de clubul din Ștefan cel Mare, într-un comunicat de presă. ”Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit”, se arată în .

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Din informațiile obținute de FANATIK, Gogu Covaciu stătea în dreapta șoferului. Acesta din urmă nu avea legături cu clubul din Capitală, mijlocul de transport fiind închiriat. În ceea ce-l privește pe Covaciu, el a lucrat în trecut și la echipa mare a lui Dinamo, până să ajungă Kopic la cârma ”câinilor”.

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Gogu Covaciu a ajuns la Dinamo 2 alături de Adrian Ropotan. Maseurul echipei secunde a clubului din Ștefan cel Mare avea 58 de ani. Acesta a jucat în trecut la echipa mare a Sportului Studențesc, fiind coleg printre alții cu Marcel Coraș și Mihail Marian. Fiul lui Gogu Covaciu, Daniel, a fost și el maseur la Academia lui Dinamo.

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Care e starea lui Adrian Ropotan

(40 de ani), a suferit răni grave în urma acestui accident. Din comunicatul emis de clubul din Capitală reiese că fostul jucător dinamovist a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii. Din fericire, Ropotan se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

”Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi. Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, se mai arată în comunicat.