Cine e miliardarul secret din spatele Universității Craiova: „S-a supărat cu Rotaru, dar dă bani în continuare. E peste Gigi Becali”

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Universitatea Craiova a devenit, în ultimul an, cel mai puternic club din România, atât sportiv, cât și financiar. Clubul din Bănie ar avea în spate, în afară de Mihai Rotaru, și alți oameni de afaceri puternici din punct de vedere financiar. Cine e miliardarul secret care sprijină campioana din SuperLiga. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir.

Miliardarul secret care ajută cu bani Universitatea Craiova: „S-a supărat cu Rotaru, dar dă bani în continuare”

În sezonul precedent, Universitatea Craiova a câștigat tot pe plan intern. Elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au adus titlul pe „Ion Oblemenco” după o pauză de 35 de ani. Trofeului suprem intern i s-au adăugat Cupa României în primăvară, apoi Supercupa. Aceste performanțe ale „Științei” nu ar fi fost posibile fără investiții masive.

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Din informațiile prezentate la FANATIK de Dumitru Dragomir (80 de ani) aflăm că , și alți oameni extrem de puternici din punct de vedere financiar. La emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a făcut o dezvăluire despre acționarul cu o avere de miliarde de euro care ar sprijini formația din SuperLiga.

„În componența conducerii Craiovei este un miliardar. E de la Monaco. Are unul dintre cele mai frumoase avioane din lume. A fost tovarăș cu Mihai Rotaru. S-au supărat, s-au despărțit, dar dă bani în continuare. E cu criptomonede, cu d-astea. Este unul care are bani cât Rotaru și (Adrian) Andrici la un loc. (…) Din criptomonede a făcut bani mulți. Miliarde. Acum a cumpărat avionul acela. A dat cam 48 de milioane de euro”, dezvăluie Mitică.

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Acționarul secret de la U Craiova, peste Gigi Becali

are în spate oameni cu așa de mulți bani, cum este și acest miliardar secret, formația din Bănie va defila în SuperLiga, mai spune Dumitru Dragomir. „(n.r. U Craiova îi spulberă pe toți și anul acesta cu un așa acționar) Da, bineînțeles. U Craiova, din punct de vedere financiar, datorită în principal lui Mihai Rotaru, este cea mai puternică din țară”, spune Dragomir. În privința miliardarului secret, același Mitică mai spune că averea sa este mult peste ceea ce deține patronul lui FCSB: „Acționarul de la Craiova este și peste Gigi Becali, peste toți”.

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Care sunt șansele să avem o hegemonie a celor de la U Craiova în fotbalul românesc

Universitatea Craiova a dominat autoritar fotbalul intern în ultimele luni și, la cum arată în prezent echipa din Bănie, viitorul pare a aparține tot oltenilor. Întrebat dacă o vede pe „Știința” instaurând o hegemonie în următorii ani, Mitică Dragomir a spus: „Da, există posibilitatea să existe o hegemonie. Vedem că își aduc în fiecare ani jucători din ce în ce mai buni. Craiova poate domina și dacă Gigi Becali nu o nimerește cu alți jucători”.

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În opinia lui Dragomir, U Craiova poate face pasul și către grupele UEFA Champions League, însă doar cu o condiție: să aducă jucători de multe milioane de euro. „Nu poți să prinzi Liga Campionilor cu jucători de 4-5 milioane. Dacă la anul cumpără de 20 de milioane doi jucători, apoi încă doi anul care vine, se duc sus în Champions League”.