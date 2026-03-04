Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii

ADVERTISEMENT

La scurtă vreme după ce i-a transmis un comentariu subtil, dar cu subînțeles, Aryna Sabalenka a făcut anunțul cel mare. Iată cine este, de fapt, milionarul care a cerut-o de soție cu un inel de logodnă impresionat. Bijuteria are o piatră imensă.

Aryna Sabalenka și Georgios Frangoulis s-au logodit

Aryna Sabalenka a uimit cu vestea pe care a făcut-o publică în social media. Numărul 1 în clasamentul mondial al tenisului feminin a dezvăluit ce se întâmplă în viața sa amoroasă, după ce .

În urmă cu puțin timp Georgios Frangoulis și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție. Ceremonia a avut loc la scurtă vreme după ce jucătoarea de tenis a glumit pe seama acestuia. Totul s-a petrecut după ce a cucerit titlul la Brisbane.

La mai puțin de două luni de la turneu, sportiva în vârstă de 27 de ani este pregătită să facă pasul cel mare. Îmbrăcată lejer, cu o pereche de blugi, un tricou alb și șlapi, tenismena a rostit cel mai important „Da” din existența sa.

„Tu şi eu pentru totdeauna! 3.3.2026”, a scris Aryna Sabalenka, în dreptul filmării cu cererea în căsătorie, pe Instagram. Fericitul eveniment a fost unul simplu, dar rafinat care le-a adus celor doi îndrăgostiți numeroase aprecieri.

„Atât de magic! Felicitări”, este mesajul lăsat de reprezentanții turneului Australian Open. În schimb, WTA a notat, pe aceeași rețea de socializare, „Felicitări” și două emoticoane, printre care unul cu o inimă de culoare verde.

Printre vedetele care i-au lăsat sportivei și iubitului ei urări se numără Paula Badosa, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. De asemenea, cea mai bogată femeie din România, Anastasia Soare, a aplaudat-o pentru decizia luată.

Cine este iubitul Arynei Sabalenka

Aryna Sabalenka a avut o , în favoarea campioanei Elena Rybakina. Din fericire, în planul personal trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un milionar de origine greacă.

Omul de afaceri Georgios Frangoulis are o avere mare în conturile bancare, fiind deținătorul unei afaceri de succes. Bărbatul care a cucerit-o pe celebra tenismenă, după moartea fostului partener de viață, are o companie importantă.

Firma are rolul de a promova mâncarea sănătoasă. Cu toate că este o persoană ocupată, acesta își face timp pentru a-i fi alături sportivei. E un bărbat discret, însă jucătoarea de tenis îi mulțumește de fiecare dată pentru implicarea de care dă dovadă.

O însoțește la toate turneele și competițiile din întreaga lume, semn că relația lor este una puternică. Legătura lor s-a consolidat acum cu o cerere în căsătorie specială, care a atras mii de aprecieri în mediul online, chiar înainte de startul Indian Wells.

Prin urmare, Aryna Sabalenka are toate motivele să se concentreze pe competiție și evoluția sportivă. Cu siguranță, Georgios Frangoulis o va ajuta să țintească cât mai sus și să adune premii remarcabile în carieră.