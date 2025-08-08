Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are două soții și trei copii

Un scandal imens a avut loc în avion, pe ruta Londra Heathrow – Lahore, iar acum multă lume se întreabă care a amenințat o stewardesă că îi va da foc. Bărbatul de 37 de ani are două soții și trei copii.

Un milionar a făcut un scandal în avion. A amenințat că va da foc unei stewardese

Cine este omul de afaceri ce a iscat o dispută aprinsă în avion? Aceasta este întrebarea la care a găsit răspunsul o publicație internațională. Potrivit pasagerilor care au fost la bordul aeronavei bărbatul i-a spus unei stewardese că îi dă foc.

A amenințat-o că o „bombardează în camera de hotel” și că „o violează în grup”. I-a adresat cuvinte jignitoare în mod repetat, fără să ia în calcul faptul că este filmat de cineva. transmite că este vorba de un afacerist de origine pakistaneză.

Milionarul pe numele său Salman Iftikhar are 37 de ani. Scandalul din avion ar fi plecat pe fondul consumului de alcool, după ce bărbatul ar fi băut șampanie în exces. Incidenul a avut loc pe durata unui zbor de la Londra Heathrow la Lahore.

Evenimentul nefericit s-a produs în timp ce omul de afaceri ocupa un scaun la clasa întâi. Afaceristul este cunoscut pentru faptul că are o companie de recrutare cu sediul în Londra. Firma pe care o conduce oferă traning pentru companii ce activează în domeniul serviciilor pentru clienți și al producției.

Here’s wealthy recruitment consultant Salman Iftikhar hurling death threats and racist abuse after champagne binge on an eight hour first class flight. His wife and three children were on the plane with him. — CourtNewsUK (@CourtNewsUK)



Salman Iftikhar, două soții și trei copii

Milionarul de origine pakistaneză, Salman Iftikhar, este celebru pentru faptul că are două partenere de viață. Una dintre soțiile sale se numește Erum Salman și are 38 de ani. Femeia este cea care i-a dăruit 3 copii.

Cunoscuții susțin că între cei doi parteneri de viață erau foarte multe certuri și discuții aprinse. Apropiații au mai subliniat faptul că bărbatul care a făcut scandal la bordul unui avion mai are o soție. Aceasta locuiește în Pakistan.

A doua parteneră de viață este supermodel și actriță de profesie. Milionarul este căsătorit cu Abeer Rizvi, alături de care are un mariaj care durează deja de 5 ani. Vedeta în vârstă de 37 de ani are numai cuvinte de laudă la adresa soțului său.

La începutul acestui an, actrița care a câștigat titlul de „Veet Supermodel of the Year”, a lăsat un mesaj emoționant pe social media. La acea vreme a notat pe pagina de Instagram că vrea să-l onoreze pe milionar pentru „felul său unic de a fi”.

În altă ordine de idei, jurnaliștii din Londra au dezvăluit faptul că milionarul duce o viață de lux, având o vilă estimată la 2 milioane de lire sterline. În plus, are o flotă de mașini scumpe. Pe social media și-a blocat profilul de când a aflat sentința primită din partea judecătorilor.

Ce pedeapsă a primit milionarul

Salman Iftikhar nu a scăpat nepedepsit pentru faptul că a iscat un scandal imens în avion. Pentru că a amenințat o oamenii legii au deschis o anchetă la finalul căreia s-a luat o decizie radicală împotriva acestuia.

Milionarul care este cetățean pakistanez a fost ridicat de poliție din casa în care locuiește cu una dintre soțiile sale. A fost săltat la începutul acestei săptămâni din Iver, Buckinghamshir, unde se afla alături de femeia care i-a dăruit trei copii.

În concluzie, bărbatul a fost condamnat la 15 luni de închisoare. Rapoartele locale sugerează faptul că a apărut în boxa acuzaților purtând un costum gri, o cămașă roz și o cravată galbenă. A plâns când a aflat condamnarea la închisoare, relatează .

Instanța din Marea Britanie a mai aflat că milionarul Salman Iftikhar are șase condamnări anterioare pentru 15 infracțiuni. A fost condamnat pentru agresiune simplă, în 2004, și conducere sub influența alcoolului, în 2008.