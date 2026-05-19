Cine e milionarul din România care a coborât pe gazon să sărbătorească titlul cu jucătorii Universității Craiova: ”Mândru că sunt oltean”

Sărbătoare maximă în Bănie! După 35 de ani de așteptări, de suferințe, de dezamăgiri și de vise spulberate, Universitatea Craiova ia din nou totul în România: titlul, Cupa și renumele de cea mai bună echipă de fotbal. Duminică seara, după victoria la scor cu U Cluj, pe gazonul de pe ”Ion Oblemenco” a fost petrecere. Cine e milionarul de 30 de ani care a celebrat în iarbă câștigarea titlului de către Știința.

Universitatea Craiova a dovedit, duminică, 17 mai, că este cea mai bună echipă din România. După ce au câștigat Cupa, elevii lui Filipe Coelho, 45 de ani, au luat și titlul în prima ligă. Nu oricum, ci după un 5-0 clar cu vicecampioana și finalista din Cupă, Universitatea Cluj. După fluierul final al partidei de pe ”Ion Oblemenco”, în Bănie s-a declanșat sărbătoarea.

Au celebrat și au strigat alături de fotbaliști zeci de mii de suporteri. Printre ei s-a aflat și un tânăr milionar care are în spate o poveste de viață impresionantă. Vorbim de Caius Covrig, 30 de ani. Acesta are afaceri mari în domeniul HoReCa, dar și un trecut în sport despre care nu multă lume cunoaște informații.

Acesta a jucat baschet la nivel de colegiu în SUA. A făcut-o când studia la una din cele mai tari școli de business din lume, Arizona State. De altfel, Caius Covrig a fost la un pas să ajungă în NBA. Din păcate, s-a accidentat grav. Apoi, s-a întors definitiv în România şi s-a concentrat pe afaceri. Are acum numeroase business-uri în domeniul hotelier şi în cel al fast-food-ului.

Cum a fost surprins omul de afaceri alături de Ștefan Baiaram

Caius Covrig are din naștere această pasiune pentru tot ceea ce înseamnă sportul din Oltenia. Tânărul s-a născut pe 29 aprilie 1996 chiar la Craiova. Nu a putut rata o zi atât de specială cum a fost cea de duminică. Milionarul . Covrig a coborât la un moment dat pe gazon și s-a filmat alături de echipa Universității, apoi cu Ștefan Baiaram, 23 de ani, pe care l-a numit ”fratele meu”.

”Campionii României, aici, alături de fratele meu. Mândru că sunt oltean, îl am alături pe fratele meu şi vă mulţumim pentru susţinere tuturor. Vă pupăm şi locul 1, da?”, a spus Caius Covrig într-un clip postat pe pagina sa de .

Milionarul Caius Covrig, pas cu pas alături de Universitatea Craiova în ziua câștigării titlului

. La Craiova a ajuns, încă de la orele după-amiezii, Caius Covrig. Acesta s-a filmat încă din momentul în care autobuzul lui ”U” se îndrepta către gazon. ”Am venit de la București pentru cel mai tare meci din istorie Universității Craiova sau cel puțin din ultimii 35 de ani!”, a spus acesta, într-un clip în online.

După meci, când U Craiova și-a adjudecat titlul, omul de afaceri a postat din nou o serie de clipuri. ”Este ceva de nedescris. Mândru că sunt oltean! Mândru că sunt născut în Craiova! Băieții aceștia merită toată lauda noastră! Nu aveți idee ce sentiment e!”, a mai punctat tânărul milionar.