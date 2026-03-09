Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă

ADVERTISEMENT

Are o avere uriașă care se ridică la valoarea de 2,1 miliarde de euro, deși a donat-o unei fundații. Renumitul om de afaceri considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial” este milionarul român Ion Țiriac.

Afaceristul din România, lăudat de jurnaliștii americani

Ion Țiriac este un fost jucător de hochei pe gheață, însă recunoașterea reală a venit când a evoluat ca tenismen. Are un palmares interesant în sport, în prezent fiind un influent om de afaceri, cu businessuri importante.

În planul amoros a fost însurat o singură dată cu Erika Braedt. Mariajul a durat doar 2 ani și puțini știu care se bucură de venituri considerabile de pe urma carierei sale.

Un clasament făcut de jurnaliștii din America îl arată printre cei mai bogați sportivi. Potrivit , ocupă poziția cu numărul 1, în topul celor mai bogate personalități din lumea tenisului.

Mai mult decât atât, americanii sunt de părere că este unul dintre cei mai avuți bărbați de pe planetă. Fostul jucător profesionist de tenis i-a întrecut pe Roger Federer, Novak Djokovic și Rafael Nadal. Ion Țiriac este peste Serena Williams.

Fostul jucător de tenis, venituri din domenii din afara sportului

„Fost jucător român, semifinalist de Grand Slam și câștigător al turneului de dublu de la Roland Garros în 1970, Ion Țiriac este astăzi adevăratul magnat al tenisului mondial.

Imobiliarele, industria auto, serviciile financiare, distribuția… Grupul Țiriac are o greutate importantă. În februarie 2026, averea sa este estimată la 2,3 miliarde de dolari.

Acest lucru îl face nu doar cea mai bogată personalitate din istoria tenisului, ci și unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă”, au titrat jurnaliștii de peste Ocean, despre Ion Țiriac, conform sursei menționate anterior.

De-a lungul timpului, afaceristul român s-a implicat în diverse proiecte. A investit într-un patinoar, precum și într-un bazin olimpic. A vrut să demareze lucrările inclusiv pentru un stadion de 10.000 de locuri la Otopeni, însă planul său nu a mers cum trebuie.

Cu toate acestea, în fiecare an ajută prin intermediul asociației sale copii și tineri care au nevoie de sprijin. Ion Țiriac finanțează numeroase proiecte cu ajutorul Fundației care îi poartă numele. Aceasta este administrată de fiul său, Alexandru.

Fostul iubit al Soranei Cîrstea a anunțat în urmă cu ceva vreme că va investi 100 de milioane de euro într-un proiect imobiliar. Acesta se ridică în orașul de suflet al fostului sportiv, și anume Brașov. Va cuprinde și un spital oncologic.