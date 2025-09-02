Cine e ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake și ce scandal uriaș îi leagă: „Urăște maghiarii”

Ilie Bolojan l-a pus la colț pe ministrul Cseke Attila din cauza unei propuneri pe care i-a făcut-o, catalogată un fals. Relația dintre cei doi nu a fost niciodată una foarte apropiată. Ce s-a întâmplat în 2021?

Ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake nu e la prima confruntare cu premierul

a acuzat Ministerul Dezvoltării, condus de liderul UDMR Cseke Attila că i-a înaintate niște propuneri fake privind reducerea posturilor din aparatul administrativ. În conferința de presă pe care a susținut-o recent, Bolojan a mai spus, legat de zvonurile că ar pleca din fruntea guvernului, că va rămâne pe funcția executivă atâta vreme cât partenerii de coaliție respectă angajamentele asumate.

„Când a apărut propunerea de reducere cu 25% a posturilor, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o analiză eronată, care nu s-a bazat pe o analiză reală. Trebuie să ai niște reacții. În momentul în care vezi că nu ai nicio reacție, trebuie să îți pui întrebarea ce se întâmplă. Și făcând o analiză reală și cinstită a efectelor, am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării… era un fake în realitate. Adică efectele de reducere erau aproape nule”, a tunat Ilie Bolojan, semnalând primul conflict major din coaliția de guvernare.

Neînțelegerile dintre cei doi nu sunt, însă, noi. Cseke Attila și Ilie Bolojan au fost în clinci înainte să ajungă la Palatul Victoriei, ocupându-se de administrația din Bihor. În cadrul unei reuniuni a UDMR care a avut loc în 2021, la nivel local, ministrul dezvoltării l-a atacat în termeni foarte duri pe fostul primar al Oradei, Ilie Bolojan.

Bihor, 2021. Cseke Attila a spus despre Bolojan că urăște maghiarii

La acea întrunire, Cseke fusese reales președinte al organizației bihorene și, în fața colegilor săi maghiari, liderul UDMR a spus că Bolojan urăște comunitatea din care face parte. L-a acuzat, fără menajamente, de șovinism. „Ilie Bolojan acționează pe baza unor cifre contabile simple, din ură față de maghiari. Numărul angajaților vorbitori de limbă maghiară (n. red.: din administrația locală) a scăzut de la 24% la 14%”, spunea în 2021 Cseke Attila, conform

Apoi, l-a acuzat pe premierul de acum al României că era în război cu cultura și că vrea să distrugă teatrul maghiar independent din Oradea. „Masacrul vieții culturale și al sistemului instituțional poate fi simpatic pentru unii, dar cu siguranță nu aduce o comunitate mai pregătită și nu creează pace socială. Armata PNL, a lui Bolojan, a intrat în război împotriva culturii și nu poate ține pasul cu ritmul profesiei, intelectualității și comunității sobre”, mai puncta Cseke Attila.

Controversele din cariera lui Cseke. I s-a cerut demisia după incendiul de la Maternitatea Giulești, din 2010

Cseke Attila nu este, însă, nici el străin de scandaluri de notorietate. În perioada guvernării Boc, în anul 2010, pe atunci ministru al sănătății, politicianul udemerist a fost acuzat pentru că a decis închiderea mai multor spitale. Cel mai mare scandal care se leagă, însă, de cariera sa guvernamentală îl reprezintă, de departe, incendiul de la Maternitatea Giulești, unde mai mulți bebeluși au murit. i s-a cerut atunci decizia și a fost arătat cu degetul, considerat de societatea civilă de la acea vreme drept unul dintre responsabili pentru tragedie.

Incendiul a avut loc pe 16 august 2010, flăcările devastând secția de prematuri a maternității. Șase bebeluși au decedat la acea vreme, spitalul fiind manageriat atunci de prof. dr. Bogdan Marinescu. Expertiza oficială a arătat că incendiul a pornit de la un ștecher de la aparatul de aer condiționat, conectat la o priză care s-a supraîncălzit și a luat foc.

Cine e Cseke Attila

Cseke Attila este unul dintre cei mai respectați politicieni maghiari de la noi. A fost ales în Parlamentul României în două legislaturi: 2012-2016 și 2016-2020. A fost, printre altele, vicepreședinte executiv al UDMR, între 2007 și 2009. Între 2009 și 2011, în guvernul Boc, a fost ministru al sănătății. Ulterior, a fost ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației în guvernele Cîțu și Ciucă (2020-2023). Din decembrie 2024 a revenit în această funcție în guvernul Ciolacu II.