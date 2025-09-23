Sport

Cine e misterioasa femeie din spatele noului Balon de Aur. Femeia care își ascunde chipul are milioane de vizualizări pe tik tok

Rima Edbouche, soția francezului Ousmane Dembele, este vedetă pe rețelele sociale, unde postează foarte des ascunzându-și fața
Catalin Oprea
23.09.2025 | 07:45
Dembele, alături de familia sa FOTO X

Masour Ousmane Dembélé este noul Balon de Aur. Fotbalistul francez, legitimat la PSG, a câștigat aseară trofeul decernat celui mai bun fotbalist din acest an, în care acesta a câștigat Liga Campionilor cu formația sa.

Dembele are origini în Mali, Mauritania și Senegal

Mama sa, originară din Waly Diantang, este, ca mai toți oamenii din zonă, mauritano-senegaleză. Iar tatăl din Mali. El s-a născut însă în Franța și a ales să reprezinte această țară. Dembele e musulman practicant și a ținut cont de acest lucru inclusiv atunci când și-a căutat aleasa inimii.

A fost discret ținându-și relația departe de ochii presei. Chiar ani de zile, în condițiile în care, se pare că legătura lui actuala soție data de pe vremea când el juca la Rennes și nu era vreo mare vedetă. Cei doi au acum împreună o fetiță.

Dembele s-a însurat în decembrie 2021, vestea deciziei pe care a luat-o venind de nicăieri. Atunci când a apărut pentru prima dată Rima Edbouche, o vedetă pe TikTok, cu sute de mii de urmăritori și milioane de vizualizări.

Soția Rima s-a născut în Italia, dar e din Maroc

Aceasta s-a născut în Castelfranco Veneto, în nord-estul Italiei, dar a crescut în Franța, Și ea are rădăcini în Africa. Mai exact, provine dintr-o familie berberă din Douar Aghbalou, lângă Guelmim, în sud-vestul Marocului.

Foarte puține lucruri se știu despre ea, deoarece are un comportament total atipic pentru o nevastă de fotbalist. Deși e vedetă pe tik tok, ea postează fotografii în care își acoperă sau blurează fața, din motive religioase.

Iar atunci când apare la meciurile PSG ului are hijab și o mască. La nunta de acum patru ani, mirii au fost îmbrăcați în costume tradiționale marocane, mireasa a fost purtată pe brațe de patru bărbați într-un jilț de aur, iar muzica a fost marocană.

Nu a invitat niciun coleg de echipă la nuntă

Evenimentul s-a ținut în Eure (Franța). Acesta este locul său de naștere al lui Dembele și departamentul în care și-a început cariera de fotbalist. De acolo, el a plecat la Rennes, unde a jucat cinci ani la juniori și unul la seniori.

La nunta lui Dembele cu Rima nu a participat niciun jucător al Barcelonei, echipă la care juca el atunci. Fotbalistul a invitat doar rude, foști coechipieri de la Rennes și câțiva prieteni de școală. Printre ei s-a aflat și fundașul lui Bayern Munchen, Dayot Upamecano, și el născut în Eure.

