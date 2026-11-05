Cine e Nico Paz, noua senzație din Champions League pe care se bat Chelsea, Arsenal și United

ADVERTISEMENT

Nico Paz (22 de ani) este fără îndoială noua senzație din fotbalul european, în mod special din Champions League. Mijlocașul ofensiv argentinian care deține și cetățenia spaniolă a fost din nou decisiv pentru „minunea” Como în cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi. Miercuri seară, în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a UCL, echipa antrenată de Cesc Fabregas (39 de ani) a pus în scenă o adevărată demonstrație de fotbal.

Cine este Nico Paz, noua senzație din Champions League, fotbalist crescut de Real Madrid

S-a întâmplat pe terenul francezilor de la Lens, În această partidă, Nico Paz a marcat un gol și a oferit două pase decisive. Astfel, el a ajuns în prezent la nu mai puțin de opt contribuții la goluri în patru meciuri jucate până acum în această ediție de Champions League, respectiv trei goluri înscrise și cinci pase decisive furnizate, stând în acest punct al competiției cel mai bine din acest punct de vedere dintre toți fotbaliști angrenați în UCL.

ADVERTISEMENT

Nico Paz s-a născut în Spania din părinți argentinieni și a ales să reprezinte țara din America de Sud la nivel internațional. Până în prezent, mijlocașul ofensiv a jucat 14 meciuri și a marcat 4 goluri pentru echipa albiceleste, acolo unde este văzut drept

Nico este fiul lui Pablo Paz, fost fotbalist profesionist argentinian și chiar fost internațional al acestei țări, cu 14 partide și un gol. El a evoluat pe poziția de fundaș central în țara natală, la Newell’s Old Boys, Banfield și Independiente, dar și în Spania, la Tenerife sau Real Valladolid, printre altele, acesta fiind și motivul pentru care fiul său s-a născut în această țară.

ADVERTISEMENT

Nico Paz si Cristian Perea, de la CFR Cluj, au fost colegi într-un Braga U19 – Real Madrid U19 0-0 din UEFA Youth League în sezonul 2023-2024

Nico Paz este dorit de Chelsea, Arsenal și Manchester United, dar Real Madrid are prima opțiune

Nico Paz a început fotbalul în academia celor de la Tenerife, iar în 2016, deci la vârsta de 12 ani, a făcut pasul spre celebra „La Fabrica” a celor de la Real Madrid. După ce a trecut pe la toate grupele de juniori, a ajuns la Real Madrid Castilla, echipa secundă a clubului de pe „Santiago Bernabeu”, iar ulterior a fost promovat la prima formație. Acolo însă nu a primit practic deloc șanse, iar aproape imediat a fost trimis la Como. Inițial sub formă de împrumut. Iar din vara acestui an definitiv, în schimbul sumei de 66 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Doar că „los blancos” au, în baza contractului agreat și semnat de cele două cluburi, clauză de răscumpărare în ceea ce îl privește pe Nico Paz, în valoare de 80 de milioane de euro, o sumă în principiu nu chiar foarte mare pentru ceea ce arată internaționalul argentinian în prezent, în special în Champions League, și cu siguranță o sumă mai mult decât accesibilă pentru un club de talia lui Real Madrid. Trebuie menționat însă și faptul că această clauză este valabilă doar în perioada cuprinsă între 1 și 15 iulie 2027.

ADVERTISEMENT

Astfel, până atunci, în cazul în care Como se înțelege cu altcineva pentru un eventual transfer al lui Paz, mutarea se poate realiza fără probleme, iar cei de la Real Madrid nu ar avea cum să se opună. În prezent, sunt granzii din Premier League, Chelsea, Arsenal și Manchester United. Doar că oficialii lui Como ar fi transmis deja că nu iau în calcul să își cedeze vedeta în fereastra de mercato din ianuarie.

Nico Paz, simpatizant, cel puțin în copilărie, al lui Chelsea

Așadar, în principiu ar urma să se ajungă în situația în care Real Madrid ar ajunge în poziția de a activa acea clauză de răscumpărare a lui Nico Paz în prima parte a lunii iulie a anului viitor în schimbul sumei de 80 de milioane de euro. Dacă însă acest lucru nu se va întâmpla în cele din urmă, atunci celelalte echipe ar putea să forțeze această mutare de senzație, doar că oficialii lui Como ar urma să solicite în cazul lor peste 100 de milioane de euro în schimbul transferului lui Nico Paz. Interesant de menționat în acest context ar mai fi și că în copilărie Nico Paz era un simpatizant al celor de la Chelsea, în acest sens existând pe internet câteva fotografii extrem de relevante.

ADVERTISEMENT