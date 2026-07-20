Cine e Nicoleta, românca prezentă la ceremonia de înmânare a marelui trofeu de la Cupa Mondială 2026. ”Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”

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Țara noastră nu a fost reprezentată anul acesta la Cupa Mondială 2026, însă o româncă a fost observată în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor și trofeelor. Iată cine este Nicoleta, dar și cum a reacționat când visul i s-a îndeplinit.

Nicoleta, tânăra din România aflată pe scenă la CM 2026

Campionatul Mondial de fotbal s-a terminat cu reușita Spaniei în fața Argentinei, după o finală decisivă abia în prelungiri. . Înmânarea cupei a fost un moment special pentru toată lumea, atât pentru fotbaliști, cât și pentru cei de pe stadion sau din fața micilor ecrane.

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Emoțiile au atins cote maxime și pentru o tânără din România. Puțini știu că o româncă de 26 de ani a fost pe scenă când președintele Donald Trump a oferit medaliile și trofeelor. Ceremonia de decernare a fost un moment inedit pentru Nicoleta Atanase, care a făcut parte din delegația Qatar Airways. Acesta a fost unul dintre cei mai importanți sponsori ai turneului.

Mai mult, frumoasa brunetă a fost cea care a adus trofeul pentru „cel mai bun tânăr jucător”. Acesta i-a fost oferit lui Pau Cubarsi (19 ani), titular și integralist în toate cele opt meciuri ale Spaniei din cadrul evenimentului sportiv din această vară. În plus, a simțit că este la un pas de leșin când starul Barcelonei a venit lângă ea.

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„Pot să vă spun doar că așa emoții nu am avut în viața mea! Am fost transpirată și am tremurat toată cu trofeul acela în mână, mai ales când a fost decernat și… și când l-am văzut pe Messi și când a venit la mine Lamine Yamal șiii… uaaa! Am leșinat! Și era atât de multă lume pe stadion, încercam să mă uit drept și să zâmbesc”, a explicat românca, într-o filmare de pe Instagram.

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”A fost o zi foarte importantă pentru mine”

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele. Așteptam ziua asta încă din februarie, așa că a fost o zi foarte importantă pentru mine. Vă voi da vești! Încă sunt șocată. Mbappé nu era acolo, dar tot am apucat să-i țin Gheta de Aur”, a completat Nicoleta Atanase, pe social media.

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În altă ordine de idei, Nicoleta Atanase a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Înainte să fie stewardesă a lucrat ca terapeut. De când are contract cu Qatar Airways a luat parte la mai multe evenimente importante, mai ales din domeniul sportiv.

Spre exemplu, superba brunetă a postat pe paginile sale de socializare mai multe imagini de pe parcursul turneului final. „Niciodată să nu încetezi să crezi în visele tale”, a scris tânăra, în dreptul unei poze în care o arată la vârsta copilăriei mici. „Motivația ta zilnică”, continuă românca, fotografiile arătând-o în costumul de la locul de muncă.

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„Cea mai incredibilă experiență din viața mea”

„Cea mai incredibilă experiență din viața mea! Mâinile îmi tremurau literalmente în timp ce țineam acel trofeu, iar inima îmi bătea tare tot timpul”, le-a mai dezvăluit celor care o urmăresc în online. Tânăra a avut o zi foarte lungă, reușind să se odihnească destul de puțin înainte de a pleca din SUA.

Rudele și persoanele apropiate au făcut-o să se emoționeze și mai mult. Susținerea uriașă care a venit din partea acestora a fost una incredibile, toți recunoscând că sunt mândri de evoluția sa. Superbei brunete încă nu-i vine să creadă că a ajuns peste Ocean, unde și-a văzut îndeplinit unul dintre visele copilăriei sale.