Cine e Nicolo Tresoldi, italianul, disputat de trei naționale, care a “îngropat” Interul lui Cristi Chivu în Liga Campionilor

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Nicolo Tresoldi a reușit un hat-trick istoric pe „Giuseppe Meazza” în partida câștiga de Club Brugge împotriva celor de la Inter Milano, scor 4-3, aseară în Liga Campionilor. Fotbalistul de 22 de ani, cotat la 35 de milioane de euro, este în atenția unor cluburi de top precum Manchester United și FC Barcelona.

Tresoldi poate juca pentru Italia, Germania și Argentina

Nicolo Tresoldi, călăul echipei lui Chivu, are 22 de ani, și este născut la Cagliari. El deține triplă cetățenie (germane, argentiniană și italiană), și, pînă acum, a ales să evolueaze pentru Germania, fiind internațional U21.

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Tatăl său este Emanuele Tresoldi, un fost fundaș italian cunoscut, care a evoluat în Serie A pentru Atalanta Bergamo și pentru naționala U21 a Italiei. Mama sa este argentiniană, cu origini italiene (din zona Bergamo). Din acest motiv, pe lângă cetățenia italiană și germană, Nicolò are și rădăcini argentiniene.

Fotbalistul s-a format la Hannover 96

În copilărie, în Italia, Nicolo a cochetat foarte serios și cu tenisul, nu doar cu fotbalul. Însă, la vârsta de 13 ani, viața lui s-a schimbat radical: familia sa s-a mutat în Germania (la Hanovra) datorită jobului mamei sale, care lucrează în aviația civilă. Tatăl său a recunoscut că inițial existau planuri să se mute la Liverpool, dar destinul i-a dus în Germania.

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Tresoldi a crescut la academia clubului german Hannover 96, unde a debutat la seniori. A impresionat la toate categoriile de vârstă (în special la U19) și a debutat la echipa de seniori încă din adolescență, strângând în total 80 de prezențe și 14 goluri în toate competițiile pentru clubul german.

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Brugge a plătit pentru el 7,5 milioane de euro

pentru a-și asigura serviciurile sale până în 2029. Primul său sezon la echipă a fost absolut fulminant. Tresoldi a marcat 19 goluri în 40 de meciuri în campionat (23 de goluri în toate competițiile), ajutând-o pe Brugge să câștige titlul de Campioană a Belgiei și Supercupa. El a ieșit și golgheterul campionatului. În acest sezon, Tresoldi a marcat 9 goluri, în 11 meciuri. În Liga Campionilor are 4 goluri în 2 meciuri.

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Tresoldi e mare fan AC Milan

Până în prezent, el a ales să joace pentru Germania (U19 și ulterior U21), unde are statistici remarcabile (16 goluri în 27 de selecții la U21). Însă, pentru că nu a debutat încă la echipa mare de seniori, el are în continuare dreptul legal de a alege între cele trei țări: Germania, Italia și Argentina.

Jucătorul vorbește perfect italiana acasă, a crescut fiind fan înfocat al lui AC Milan – ceea ce a făcut hat-trick-ul marcat pe San Siro contra lui Inter și mai special – și a declarat recent că are discuții cu federațiile, dar va lua o decizie definitivă doar când va simți că este momentul potrivit. „Se consideră italian, dar el va alege ce e mai bine pentru el”, a dezvăluit tatăl său.