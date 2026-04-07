Cine e Nicușor Dan de la naționala României? Motivul pentru care un fotbalist tricolor a primit porecla președintelui țării

Unul dintre cei mai promițători fotbaliști din SuperLiga României, autor al unui gol de excepție în ultima etapă de campionat, este comparat cu președintele țării
Catalin Oprea
07.04.2026 | 20:29
Un fotbalist de echipă națională a fost comparat de colegi și fani cu Nicușor Dan, care nu este chiar un apropiat al fotbalului și nici nu pare să fi avut vreodată calități sportive remarcabile. Cu toate acestea, modelul președintelui României există chiar în SuperLigă, iar fotbalistul comparat cu el a ieșit la rampă în ultima etapă.

Rareș Pop a fost poreclit Nicușor Dan

Fotbalistul Petrolului, Rareș Pop, a fost poreclit Nicușor Dan. Pe de o parte pentru că are părul ondulat și câteva trăsături posibil comune cu cele ale președintelui României în tinerețe. Pe de altă parte, factor mai important, Pop este un tip extrem de inteligent, student excelent, fost olimpic, care nu-și neglijează studiile.

El a acceptat împrumutul la Petrolul abia după ce a fost sigur că își poate continua studiile la zi, în București. Rareș Pop este unul dintre puținii fotbaliști din România care au ales să facă studii superioare în paralel cu fotbalul. Tânărul jucător a luat peste 9 la Bacalaureat și a intrat apoi la Academia de Studii Economice București, la profilul Administrarea afacerilor.

Fotbalistul Petrolului este un student excelent

Pop este student în anul II și intenționează în continuare să-și continue studiile la zi. „Nu mi se pare greu să le duc în paralel pentru că sunt două lucruri pe care îmi place să le fac. Îmi plac mult ambele şi atunci nu văd nicio problemă. Am timp să îmi fac orice. Trebuie doar un pic de planificare şi o stricteţe în respectarea programului. Mutarea la Bucureşti am perceput-o ca un nou început, un start nou şi oarecum binevenit”, a povestit Rareş Pop pentru FANATIK, după transferul la Rapid.

Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Digi24.ro
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză

„Nicușor Dan” de la Petrolul a reușit golul etapei în meciul Petrolul – Csikszereda 2-0, după o cursă fabuloasă de aproape 80 de metri, în stilul lui Messi. El a fost lăudat public de antrenorul Mehmet Topal, care crede că Rareș Pop poate deveni un jucător important pentru echipa națională.

Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digisport.ro
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Nicușor Dan și Rareș Pop au trăsături oarecum comune. FOTO colaj FANATIK

Mehmet Topal îl vede la naționala României

„Rareș Pop este undeva la 50-60% din potențialul său. Încercăm să ajungem la un nivel optim de performanță. Cu siguranță va ajunge să aibă o carieră extraordinară, inclusiv la echipa națională a României”, a spus turcul revenit pe banca ploieștenilor.

Posibilul reviriment al lui Rareș Pop, care a avut un început de 2026 modest, l-ar putea readuce pe acesta la naționala de tineret. El a fost o prezență constantă la loturile de juniori și titular în naționala Under 21, unde se încadrează ca vârstă, dar la ultimele acțiuni ale echipei lui Costin Curelea n-a mai fost convocat.

Măsuri anti-rasism la Dinamo după incidentele de la meciul cu Rapid. Andrei Nicolescu,...
Fanatik
Măsuri anti-rasism la Dinamo după incidentele de la meciul cu Rapid. Andrei Nicolescu, întâlnire cu președintele Partidului ARESEL. Foto
Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată...
Fanatik
Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată de producătorii show-ului
Dennis Man, „party animal?” Nebunie la petrecerea de titlu a lui PSV: antrenorul...
Fanatik
Dennis Man, „party animal?” Nebunie la petrecerea de titlu a lui PSV: antrenorul a aprins un trabuc: „N-am mai văzut așa ceva în viața mea”. Video
Un puternic afacerist ar fi interesat să investească la Steaua: 'Vine să se...
iamsport.ro
Un puternic afacerist ar fi interesat să investească la Steaua: 'Vine să se bage serios, nu să facă figurație!'
