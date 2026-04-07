Cine e Nicușor Dan de la naționala României? Motivul pentru care un fotbalist tricolor a primit porecla președintelui țării

ADVERTISEMENT

Un fotbalist de echipă națională a fost comparat de colegi și fani cu Nicușor Dan, care nu este chiar un apropiat al fotbalului și nici nu pare să fi avut vreodată calități sportive remarcabile. Cu toate acestea, modelul președintelui României există chiar în SuperLigă, iar fotbalistul comparat cu el a ieșit la rampă în ultima etapă.

Rareș Pop a fost poreclit Nicușor Dan

Fotbalistul Petrolului, Rareș Pop, a fost poreclit Nicușor Dan. Pe de o parte pentru că are părul ondulat și câteva trăsături posibil comune cu cele ale președintelui României în tinerețe. Pe de altă parte, factor mai important, Pop este un tip extrem de inteligent, student excelent, fost olimpic, care nu-și neglijează studiile.

ADVERTISEMENT

El a acceptat împrumutul la Petrolul abia după ce a fost sigur că își poate continua studiile la zi, în București. Rareș Pop este unul dintre puținii fotbaliști din România care au ales să facă studii superioare în paralel cu fotbalul.

Fotbalistul Petrolului este un student excelent

Pop este student în anul II și intenționează în continuare să-și continue studiile la zi. „Nu mi se pare greu să le duc în paralel pentru că sunt două lucruri pe care îmi place să le fac. Îmi plac mult ambele şi atunci nu văd nicio problemă. Am timp să îmi fac orice. Trebuie doar un pic de planificare şi o stricteţe în respectarea programului. Mutarea la Bucureşti am perceput-o ca un nou început, un start nou şi oarecum binevenit”, a povestit Rareş Pop pentru FANATIK, după transferul la Rapid.

ADVERTISEMENT

„Nicușor Dan” de la Petrolul a reușit golul etapei în meciul Petrolul – Csikszereda 2-0, după o cursă fabuloasă de aproape 80 de metri, în stilul lui Messi. El a fost lăudat public de antrenorul Mehmet Topal, care crede că Rareș Pop poate deveni un jucător important pentru echipa națională.

ADVERTISEMENT

Mehmet Topal îl vede la naționala României

„Rareș Pop este undeva la 50-60% din potențialul său. Încercăm să ajungem la un nivel optim de performanță. Cu siguranță va ajunge să aibă o carieră extraordinară, inclusiv la echipa națională a României”,

ADVERTISEMENT

Posibilul reviriment al lui Rareș Pop, care a avut un început de 2026 modest, l-ar putea readuce pe acesta la naționala de tineret. El a fost o prezență constantă la loturile de juniori și titular în naționala Under 21, unde se încadrează ca vârstă, dar la ultimele acțiuni ale echipei lui Costin Curelea n-a mai fost convocat.