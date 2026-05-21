Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia

Accidentat încă din luna aprilie Lamine Yamal nu stă degeaba pe marginea terenului. Iată cine este noua iubită a fotbalistului spaniol. S-a aflat și cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia, dar și cum a reacționat când a ieșit la iveală povestea de dragoste.

Lamine Yamal, surprins cu noua parteneră de viață

S-a iubit o perioadă scurtă cu o artistă mai mare decât el și acum pare că merge pe aceeași rețetă. Lamine Yamal (18 ani) , însă o duce de minune în planul personal. A plecat într-un concediu în Grecia, dar nu singur, ci însoțit de o tânără mai mare cu 3 ani.

Fotbalistul celor de la Barcelona nu a reușit să ascundă faptul că are o nouă parteneră de viață. O filmare care circulă pe contul AccessYamal, de pe rețeaua X, îl arată ținându-se de mână cu o frumoasă șatenă. Aceasta se numește Ines Garcia, are 21 de ani și are un loc de muncă la care visează foarte multe persoane în ziua de azi.

E influencer pe social media, pe contul de Instagram fiind urmărită de aproape 140.000 de persoane. Locuiește în Sevilla, Spania, și are numeroase imagini cu obiecte vestimentare prin care demonstrează că duce mai departe tradițiile locale. Internauții au remarcat imediat că printre urmăritorii ei se numără și jucătorul de fotbal.

Unii chiar s-au aruncat să spună că șatena este „viitoarea soție a lui Lamine Yamal”. Cu toate acestea, Ines Garcia nu a confirmat legătura sentimentală, deși zvonurile că formează un cuplu sunt mai vechi. Mai mult decât atât, creatoarea de conținut a dat de înțeles că are o relație care durează de aproximativ 5 ani.

Ines Garcia, despre apropierea de Lamine Yamal

„Nu aveam de gând să spun ceva sau să acord atenție acestei probleme. Nu voiam să mă implic în asta, dar s-a spus pe Twitter că am fost într-o relație cu prietenul mea Gonzalo timp de cinci ani și că m-am despărțit de el pentru a fi cu altcineva. Nu are sens. Nu are absolut niciun sens. Nu are nicio coerență.

Putem vorbi despre orice, dar mie mi se pare o prostie. Nu aveam de gând să dau nicio importanță acestui lucru pentru că e regretabil. Zero dovezi și zero sens. Nu știu de unde inventează toate chestiile astea. Că sunt cu el de cinci ani și l-am părăsit pentru altcineva? Hahahahaha”, a declarat Ines Garcia, potrivit .

Pe de altă parte, fanii lui Lamine Yamal sunt convinși că între cei doi tineri s-a înfiripat o relație amoroasă. Majoritatea laudă gusturile fotbalistului, semn că influencerița are trăsături fizice care sunt pe placul acestuia. Ce-i drept, sportivul pare că are o atracție pentru iubitele mai mari și cu părul închis la culoare.

În altă ordine de idei, fotbalistul reușește să fie în centrul atenției și în alte privințe. Recent, a fost , după ce a fluturat steagul Palestinei. Statul Israel a intervenit ferm când a văzut imaginile din mediul virtual.