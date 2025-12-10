Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir: „E cel mai tare din țară!”

ADVERTISEMENT

Figurile din prim-planul politicii româneşti s-au schimbat în mod ciclic, după fiecare rând de alegeri, dar în spatele personalităţilor publice Dumitru Dragomir a descoperit un om care a stat neclintit în funcţie în ultimii 20 de ani.

„E cel mai deştept om politic din această ţară”

Lucian Pahonţu este şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) din anul 2005. Şi-a păstrat această funcţie sub mandatele lui Traian Băsescu şi Klaus Iohannis şi, deşi s-a pensionat în toamna anului trecut, a rămas în post şi după instalarea la Cotroceni a lui Nicuşor Dan.

ADVERTISEMENT

„Pahonţu e cel mai deştept om politic din această ţară. Omul care face toate jocurile. Pahonţu este cel mai deştept din ultimii 25 de ani. Omul din umbră. El nu trage sforile, el este persoana care rezolvă totul. Iar Nicuşor nu s-a atins de el”, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Niciunul nu s-a atins de el, pentru că îi ajută”

pentru longevitatea în post a lui Pahonţu. „Niciunul nu s-a atins de el, pentru că îi ajută. Trebuia să iasă de zece ani la pensie. Îl ţin pentru că este monstrul sacru. Ăla ar trebui să fie oracolul României. Ce spune el aia se face, sută la sută. A fost şi este cel mai tare om din această ţară”, consideră Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Lucian Pahonţu a fost promovat şef al SPP în decembrie 2005, de preşedintele Traian Băsescu, înainte de această funcţie el fiind comandant al Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei Române (2002-2005) şi de şef de Stat Major la Brigada 11 Mobilă Jandarmi Bucureşti (1999-2002). În prima conferinţă de presă susţinută la Cotroceni de la preluarea mandatului de preşedinte al României, Nicuşor Dan spunea în data de 4 iunie că va face o evaluare a lui Pahonţu pentru a decide dacă îl va păstra sau nu în funcţie.

ADVERTISEMENT

„Ce pot să vă spun este că o să am o evaluare, evident că l-am cunoscut, pentru că e vorba de omul care conduce, care are atribuţii în privinţa securităţii mele personale, a acestei instituţii şi cred că trebuie să colaborăm”, spunea şeful statului.