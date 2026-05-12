Cine e părintele care va sluji la biserica lui Gigi Becali din Pipera

Gigi Becali se ține de cuvânt și este aproape să termine biserica pe care o construiește din banii săi în Pipera, zonă unde locuiește împreună cu familia de mulți ani.
Bogdan Ciutacu
12.05.2026 | 09:30
Gigi Becali este recunoscut ca o persoană religioasă, iar de-a lungul timpului a donat bani mulți către biserici și patriarhii. Acum, patronul de la FCSB a decis să investească într-o construcție ce va deveni lăcaș de cult pentru oamenii din zona Pipera, acolo unde locuiește împreună cu familia sa.

Preotul care va sluji la biserica construită de Gigi Becali

Construcția ce promite să fie una de-a dreptul spectaculoasă va fi gata în acest an, iar pentru ca totul să fie pus la punct Gigi Becali a ales preotul care va sluji în fața enoriașilor. Alesul patronului de la FCSB este Constantin Hurjui, un pastor tânăr, cu un trecut de peste 20 de ani în care a fost aproape de cele sfinte.

În august 2012, Constantin Hurjui a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Patriarhale, iar doi ani mai târziu, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, Patriarhul Daniel l-a hirotesit arhidiacon. De-a lungul timpului, a participat la numeroase evenimente dedicate muzicii bizantine, printre care concertul extraordinar al Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași și Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași.

În paralel cu activitatea interpretativă, s-a remarcat și prin cercetarea istoriei muzicii bisericești, publicând în 2021 volumul „Protopsalți, psalți și dirijori de cor la Catedrala Patriarhală (1820-2020)”, lucrare apreciată în mediul teologic și muzical pentru rigoarea documentării și contribuția adusă patrimoniului coral bisericesc românesc.

Suma uriașă pe care Gigi Becali o plătește pentru biserica din Pipera

Biserica pe care omul de afaceri o construiește în Pipera o să coste peste 10 milioane de euro, lucru spus public chiar de patronul de la FCSB în urmă cu ceva timp într-o intervenție la FANATIK. ”Catedrala (n.r. Mântuirii Neamului) este cea mai mare din lume, dar eu la a mea mă refer la frumusețea picturii, adică…nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de 10 ori mai mare. Eu mă refer că la pictură nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior.

Nu puteau să facă ei la Catedrală ce fac eu, pentru că mai costa încă o dată cât costă ea. Eu îmi permit, eu pun mult aur, fac fond de aur, fac sfinții, iar culoarea aia din spatele sfinților, fondul, va fi de aur. Va străluci toată. Dacă numai sonorizarea costă 800.000 de euro…ca să fie sunet, când zic ei Evanghelia se va zgudui tot, orice inimă și ureche care va asculta”.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
