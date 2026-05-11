Cine e partenerul de tenis al lui Dan Șucu. A fost antrenorul Soranei Cîrstea

Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, dar în același timp și președinte al clubului din Serie A, obișnuiește ca în timpul liber să joace destul de mult tenis, ca metodă de relaxare bineînțeles. Din informațiile obținute de FANATIK, omul de afaceri este ajutat de ceva timp să se îmbunătățească din această perspectivă de către un fost antrenor al Soranei Cîrstea (36 de ani).

Marius Comănescu, fost antrenor al Soranei Cîrstea, este partenerul de tenis al lui Dan Șucu

Este vorba despre Marius Comănescu (59 de ani), fost jucător profesionist, cel care a lucrat cu sportiva aflată în prezent pe locul 27 în clasamentul WTA pentru o anumită perioadă după accidentarea la umăr suferită de ea 2015. În prezent, printre altele, antrenorul este și partenerul de tenis al lui Dan Șucu. Cei doi obișnuiesc să facă împreună această activitate destul de des și din acest punct de vedere se poate spune că Marius Comănescu a avut în ultimul timp un rol foarte important în ceea ce privește creșterea „apetitului” principalului finanțator de la Rapid pentru acest sport.

Revenind la Sorana Cîrstea, ea tocmai ce a obținut probabil cea mai importantă victorie din cariera sa. , liderul mondial, cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5. Pentru această performanță, și astfel a ajuns la câștiguri impresionante din tenis, atât în acest an, cât mai ales în contextul întregii cariere.

Ce a spus Sorana Cîrstea despre Simona Halep după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma

După această reușită de excepție, De asemenea, la finalul meciului, sportiva a susținut o amplă conferință de presă. Cu această ocazie, ea a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre retragerea sa din activitate,

„Suntem o țară cu o istorie minunată în tenis. Așa cum ați subliniat, de la Năstase, la Țiriac și Virginia Ruzici. L-am avut pe Andrei Pavel. Simona (n.r. Halep) a fost lider mondial. Aș spune că, din păcate, nu avem un sistem bine pus la punct și nici nu provenim toți din același loc. Pur și simplu cred că avem o tradiție și avem niște părinți ‘nebuni’, în sensul bun, care investesc în copiii lor și își doresc cu ardoare ca aceștia să atingă culmi incredibile în tenis.

(…) Momentan, nu se schimbă mare lucru. Sigur, este o victorie magnifică, dar suntem abia în turul trei. Trebuie să merg mai departe. Știu că am nivelul necesar. Știu că sunt cu capul aici, concentrată, și mă bucur de fiecare moment. Cum am mai spus, am atât de multe obiective. De fiecare dată când intru pe teren, îmi doresc să progresez. În același timp, sunt destul de hotărâtă ca la finalul acestui an să mă retrag. Vom vedea cum va decurge acest sezon. E drept, o mică ușă rămâne mereu deschisă, pentru că niciodată nu știi ce îți rezervă viața. Îți faci mereu planuri, dar lucrurile nu se aliniază mereu așa cum ai prevăzut. Vom vedea ce îmi va oferi viața”.