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Mitică Dragomir a comentat schimbările pregătite de Gigi Becali la FCSB, după îndepărtarea lui MM Stoica. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că patronul roș-albaștrilor a luat o decizie dură în privința unui om apropiat, dar a salutat revenirea lui Vasile Geambazi în conducerea centrului de copii și juniori. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a vorbit și despre rolul lui Gheorghe Mustață, căruia i-a transmis un avertisment legat de părinții tinerilor fotbaliști.

Dumitru Dragomir, reacție după îndepărtarea lui MM Stoica de la FCSB: „Gigi Becali l-a curățat!”

Schimbările de la FCSB au fost analizate de Mitică Dragomir în cea mai recentă ediție a emisiunii „Profețiile lui Mitică”. Fostul șef al LPF de la echipa roș-albastră, în contextul reorganizării pregătite de patronul campioanei. Dragomir a ironizat ideea unei despărțiri amiabile și a susținut că Becali nu a ținut cont nici măcar de relația de prietenie cu oficialul roș-albaștrilor.

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„A fost o despărțire prietenească, l-a împins în prăpastie. I-a dat Gigi brânci în prăpastie și eu știu că ei sunt prieteni. Dacă l-a curățat Gigi pe ăsta, pe onoarea mea dacă nu e fără sentimente”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Fostul conducător al fotbalului românesc a mărturisit că este curios dacă reorganizarea va produce schimbări vizibile la nivelul Academiei: „Sunt curios dacă se schimbă ceva. Oricâți bani ar avea, e greu să stăpânească lucrurile acolo”, a adăugat Dragomir.

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Dumitru Dragomir aplaudă revenirea lui Geambazi la Academia FCSB

În ciuda criticilor la adresa modului în care Gigi Becali a gestionat situația lui MM Stoica, Dumitru Dragomir consideră că patronul FCSB a făcut o alegere inspirată în privința înlocuitorului. Este vorba despre , pe care finanțatorul roș-albaștrilor a decis să îl readucă în activitatea Academiei.

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Dragomir îl cunoaște pe Geambazi și susține că acesta este un om extrem de muncitor, capabil să ducă la bun sfârșit proiectele de care se ocupă: „Dar am văzut că a luat o măsură excepțională: îl aduce înapoi pe Vasi Geambazi la Academie. E un muncitor cum nu s-a mai văzut. L-am văzut pe șantiere. Îi dai să îți facă ceva, îți face extraordinar, 100%”, a spus fostul președinte al LPF. Dragomir este convins că revenirea lui Geambazi poate reprezenta un câștig pentru centrul de copii și juniori al FCSB: „Acum îl repune pe el, foarte bine face. E foarte bun Vasi”, a completat acesta.

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Mitică, avertisment pentru Gheorghe Mustață: „Să nu creadă niciodată părintele unui copil!”

Mitică Dragomir a vorbit și despre Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, în contextul schimbărilor de la Academia FCSB. Fostul șef al LPF a precizat că îl apreciază pe Mustață, însă i-a transmis un sfat important în privința relației cu părinții copiilor care evoluează la centrul de juniori.

În opinia lui Dragomir, părinții tind să își considere propriii copii mai talentați decât ceilalți, motiv pentru care evaluările fotbaliștilor trebuie făcute cu obiectivitate: „Mie-mi place Mustață, dar îi fac o recomandare. Să nu creadă niciodată părintele unui copil, pentru că toți părinții țin cu copiii lor. Nu există un părinte care să zică că al lui copil nu e mai bun decât copilul celuilalt. Peste tot e asta. Nu există pe pământ alt părinte, doar dacă are capul plin de draci”, a spus Dumitru Dragomir, amuzat, la „Profețiile lui Mitică”.

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