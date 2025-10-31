Cine e politicianul acuzat de MM Stoica ca a înjurat FCSB: “Ne-a zis de morţi tot meciul!”.

ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus cu 3-1 împotriva celor de la Gloria Bistriţa. La finalul meciului, managerul general din minutul 1 până în minutul 90.

Mihai Stoica de dezvăluit cine e politicianul care i-a înjurat pe cei de la FCSB

În emisiunea „MM la Fanatik”, managerul general al FCSB-ului a dezvăluit că omul care i-a înjurat non-stop este nimeni altul decât Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa:

„Ne-am dus la Bistriţa a fost sărbătoare acolo. Mai puţin a sărbătorit un înalt oficial local, care ne-a înjurat din primul până în ultimul minut. A înjurat arbitri, ne-au înjurat pe noi, fără nume.

«Echipă de morţi», «aţi luat banii oierdului», «brânzar», din minutul 1 până în minutul 90. Se uita la noi dacă avem vreo reacţie. Noi fiind Târnovanu, Tavi Popescu, Cătălin Făinişi, Toma, Cisotti, eu.

Lângă mine, Gabi Balint. Este preşedintele Consiliului Judeţean. Îl cheamă Moldovan. A fost deputat, ne-a înjurat non-stop, fiind femei acolo. La pauză a trimis să ne trimită la masă, la bufet”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Târnovanu, la un pas să îşi piardă cumpătul! Cum l-a oprit Mihai Stoica

Managerul general a declarat că Târnovanu a fost la un pas să îşi piardă cumpătul după potopul de înjurături încasate, dar l-a rugat pe portar şi pe ceilalţi jucători să îşi păstreze cumpătul:

Bineînţeles că am refuzat. Iar în a doua jumătate a meciului, înjurăturile au curs până la final. Le-am spus băieţilor că e un exerciţiu de răbdare. Portarii se enervează cel mai repede de obicei.

Le-am spus: «Dacă eu reuşesc să îmi păstrez calmul, vă rog frumos». După aceea, îmi spun cei din club, de la Gloria, că dacă aş ştii ce om este. Apoi am aflat că şi la meciul cu Afumaţi i-a înjurat pe ăia.

Totuşi, să înjuri la modul ăsta oameni care nu au nicio legătură. Nu am mai văzut niciodată în viaţa mea. Entitatea numărul 1 din judeţ. Avea 57 de ani. El a început facultatea în 1999, eu am început-o în 1989. Deci şi cu studii superioare… Dar mă rog, ce studii superioare s-au făcut după 99″, a dezvăluit Mihai Stoica.

Cine este Radu Moldovan, politicianul acuzat că a înjurat FCSB-ul! Are legături strânse cu sportul

Emil Radu Moldovan este preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa din anul 2012. Anterior, a fost deputat în două mandate, din 2004 până în 2012, pe listele Partidului Social Democrat.

Are legături strânse cu sportul, fiind omul care asigură un buget uriaş Gloriei Bistriţa. Deşi echipa de fotbal a ajuns în liga secundă, formaţia vedetă este cea de handbal feminin, care joacă în EHF Champions League şi care are un buget de 4 milioane de euro, similar celor de la CSM Bucureşti.

În urmă cu un an, imediat după Campionatul European, Radu Moldovan a anunţat că vrea să transfere toate jucătoarele din naţionala feminină la Bistriţa sub comandat selecţionerului de atunci, Florentin Pera. , această iniţiativă a fost abandonată.