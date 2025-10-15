Cine e prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la Prima TV. Are 32 de ani, dar pare mai tânără

Fosta moderatoare a știrilor meteo, Elena Andrei, este în culmea fericirii. Ea este prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la , odată cu plecarea acesteia de pe micile ecrane. Are 32 de ani, dar pare mult mai tânără.

ADVERTISEMENT

Cine e prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la Prima TV

Elena Andrei este un nume cu rezonanță la Prima TV. Până acum a fost la cârma rubricii meteo, însă începând de pe 15 octombrie 2025 va schimba platoul de filmare. Frumoasa șatenă este cea care îi ține locul lui Alice Stroescu.

De acum înainte va prezenta știrilor din sport. Emisiuea este difuzată la Prima TV, fiind una dintre cele mai urmărite din țara noastră. Prin urmare, moderatoarea va face echipă cu o altă colegă, Alexandra Băluțescu.

ADVERTISEMENT

Tânăra are 32 de ani și o siluetă trasă prin inel. E în formă maximă și nu este deloc de mirare că mulți cred că este mult mai mică. În plus, are foarte mulți admiratori care îi observă calitățile fizice și mai ales, farmecul aparte.

Internauții s-au bucurat când au aflat vestea că Elena Andrei va prezenta știrile din sport de la Prima TV. Urmăritorii i-au urat mult noroc în etapa în care pășește cu mare încredere, aducând în platou eleganță și naturalețe.

ADVERTISEMENT

Elena Andrei, despre postul de prezentatoare a știrilor din sport

Elena Andrei este încântată de felul în care evoluează cariera sa în televiziune. se descrie drept o persoană activă, care este întotdeauna la curent cu lucrurile care se desfășoară în domeniul sportiv.

ADVERTISEMENT

„După o perioadă în care am transmis stiri meteo, intru într-o nouă provocare profesională: știrile sportive. Este un domeniu care mă atrage prin emoție, energie și disciplină.

Sunt o persoană activă, conectată la lumea sportului, iar acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea, chiar pe ‘terenul’ știrilor sportive.

ADVERTISEMENT

Sunt recunoscătoare pentru parcursul meu de până acum și pentru încrederea primită îna explora și alte formate de prezentare”, a declarat Elena Andrei, după ce a preluat postul de la Alice Stroescu, conform .

Cine este Elena Andrei

Elena Andrei s-a născut în anul 1993, în Brăila. Prezentatoarea de la Focus Sport a știu încă de când era mică ce vrea să facă. Și-a dorit mereu să lucreze în televiziune, motiv pentru care a urmat cursurile unui liceu cu profil uman.

După ce a susținut examenul de bacalaureat a decis să se mute în București. S-a înscris la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a luat pentru prima dată contact cu televiziunea.

Primii pași în industrie au fost prin realizarea unei perioade de practică. Apoi, frumoasa șatenă a devenit redactor la un site online, specializat pe design interior şi exterior. Mai târziu, a făcut un curs de prezentator TV.

Astfel, Elena Andrei a aflat ce îşi doreşte să facă cu adevărat pe plan profesional. Ulterior, în anul 2023 a intrat în echipa Clever Media. Inițial, frumoasa șatenă a făcut practică, apoi a lucrat ca redactor şi reporter.