Cine e prima persoană din lume căreia i s-a administrat vaccinul anti-Covid de la Pfitzer

A început programul britanic de vaccinare a populației împotriva Covid-19, iar prima persoană care a primit vaccinul Pfitzer /BioNTech, în afara testelor clinice, este o femeie în vârstă de 90 de ani.

Bunicuței din Irlanda de Nord i s-a administrat vaccinul la University Hospital din Coventry, în jurul orei locale 06:30 și s-a declarat „privilegiată” de acest lucru, scrie news.ro, citând BBC.

Marea Britanie a devenit prima țară din lume care a aprobat vaccinul produs de gigantul farmeceutic american și partenerul său german, iar prioritate la administrarea serului vor avea oamenii aflați în categoriile de risc.

Bătrâna Margaret Keenan, din localitatea nord-irlandeză Enniskillen, s-a declarat privilegiată și entuziasmată de administrarea serului le-a mulțumit specialiștilor din National Health Service și a îndemnat oamenii să se vaccineze.

“I’m so pleased I had it done”

Margaret Keenan, the first person to get the Covid-19 vaccine as part of the mass roll out programme tells #BBCBreakfast “anything that helps is a bonus”https://t.co/ptm70wnvMb pic.twitter.com/zgFJ5pjG0O

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 8, 2020

ADVERTISEMENT