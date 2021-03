A fost acordat primul cuțit de aur al sezonului 9 al emisiunii Chefi la Cuțite. Paul Vasile, un tânăr de doar 27 de ani, este cel care l-a impresionat pe Sorin Bontea.

Concurentul se declară pasionat de bucătărie. El a povestit că și-a descoperit dragostea pentru domeniul culinar încă din copilărie, învățând să gătească de la șase ani.

Știind că acesta este drumul pe care vrea să-l urmeze în viață, Paul Vasile a urmat mai multe cursuri. Tânărul a pornit de jos, a fost ajutor de ajutor de bucătar la un restaurant din București.

Cine e primul cuțit de aur al sezonului 9 Chefi la Cuțite. Paul Vasile l-a impresionat pe Sorin Bontea

Paul Vasile este din localitatea Cernica, județul Ilfov și are o experiență totală în bucătărie de cinci ani. El participă la emisiune pentru a-și împlini un vis din copilărie.

„Cred că de la 6 ani am început să cochetez cu bucătăria. Am început să fac școala pentru bucătari pentru că asta e pasiunea mea și am zis că trebuie să-mi urmez acest vis”, a povestit acesta.

„Dacă eram la practică nu ratam niciun curs, am mers în fiecare zi. Am prins sărbătorile de Crăciun și m-am dus la practică să învăț. Imediat după ce am terminat cursurile m-am angajat la un restaurant în București, eram ajutor de ajutor de bucătar pentru că eram la început de tot și aveam salariul foarte mic,” și-a amintit el.

Tânărul bucătar a plecat la Londra la vârsta de 23 de ani. Acolo a avut oportunitatea câștiga experiență în bucătărie și a urmat diverse cursuri care l-au învătat adevărata meserie de bucătar.

El a reușit să-i impresioneze pe toți cei trei chefi cu păstrăv poșat cu piure de conopidă și spumă de soc, combinate cu crutoane de conopidă. Paul Vasile a precizat că a ales această farfurie pentru că a vrut să demonstreze că, deși este specializat în deserturi, poate găti orice.

Concurentul a recunoscut că, dacă ar fi să aleagă, și-ar dori să facă parte din echipa lui Sorin Bontea. El a explicat că are impresia că cheful este „mai calculat, mai serios pe treabă,” iar dorința i s-a împlinit.

