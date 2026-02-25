El este profesorul care l-a umilit pe Cristi Chivu. Are salariul de două ori mai mic față de român, dar și un secret

ADVERTISEMENT

Inter Milano a cedat și în manșa retur a play-offului Ligii Campionilor, 1-2 cu Bodo Glimt și a părăsit competiția după o dublă înfrângere (1-3 în tur). N care a fost pus la un colț de un antrenor cu principii foarte clare.

Kjetil Knutsen nu crede decât în sistemul 4-3-3

Kjetil Knutsen este născut în Bergen în 1968, și și-a început cariera de antrenor în 1995. Nimic nu anunța ascensiunea sa. Omul fusese profesor de sport și a început să antreneze la clubul de ligă a cincea TIL Hovding, inițial ca antrenor jucător, apoi ca antrenor principal.

ADVERTISEMENT

Knutsen a urcat echipa două divizii în nouă ani, înainte de a pleca la echipa de primă ligă Brann, ca șef centrului juvenil. Și-a încercat apoi norocul ca antrenor principal la Fyllingsdalen, în 2012, și apoi la Åsane, în 2014. De acolo a fost dat afară, ceea ce l-a determinat să plece la Bodø/Glimt, ca antrenor secund al principalului Aasmund Bjørkan.

Iar din 2018 este cel care conduce echipa. Sezonul său de debut a fost dificil, dar conducerea i-a rămas alături. A încetat să mai caute scuze – eliminând chiar și expresia „da, dar” din vestiar – și a ridicat standardele de antrenament la maximum.

ADVERTISEMENT

Rezultatele au fost spectaculoase: dintr-o echipă care lupta pentru supraviețuire, Bodø/Glimt a devenit campioană și deținătoare a recordului de goluri, puncte și victorii în campionatul Norvegiei.

ADVERTISEMENT

Bodø/Glimt, cinci ani cu posesie peste 60%

Knutsen a condus Bodø/Glimt la patru titluri Eliteserien între 2020 și 2024. În timpul celor cinci sezoane, echipa sa nu a coborât niciodată sub 60% posesie medie pe meci, dominând jocurile cu un stil de pase scurte.

E un antrenor care preferă sistemul 4-3-3. De fapt, se spune despre el că este cel mai performant technician în această așezare. Un stil care își are rădăcinile în „fotbalul total” și fotbalul olandez. Ulterior, a fost dezvoltat și a inspirat Barcelona, prin toți antrenorii olandezi de acolo, în frunte cu Johann Cruyff.

ADVERTISEMENT

Bodø/Glimt joacă un fotbal fluid, energic și agresiv, cu o filozofie clară: atac continuu, presiune ridicată și acel 4-3-3 fără teamă. Chiar și atunci când rezultatele nu erau pe măsură, el nu și-a schimbat convingerile, acesta fiind considerat secretul lui.

Norvegianul câștigă 1,1 milioane de euro pe an

Pentru Knutsen, dezvoltarea este mai presus de orice. „Nu fac compromisuri în ceea ce cred”, este filosofia care a aruncat mănușa giganților Europei.

Antrenorul lui Bodø /Glimt are un salariu stagional de 1,1 milioane de euro pe an (salariul lui Chivu e estimate la 2 milioane pe an). El este în acest moment unul dintre cei vechi antrenori în funcție din lume și nu are de gând să se oprească, deși de-a lungul anilor au existat provocări externe. Cea mai important a venit de la Celtic, care i-a pus pe masă un contract generos. Pe care l-a refuzat. Și așa a ajuns să conducă Bodø în 549 de meciuri, 312 câștigate, 110 remize și doar 127 pierdute.

Este ajutat de un fost pilot de vânătoare

Unul dintre oamenii care îl ajută este Bjorn Mannsverk, venit la club fără nicio legătură cu fotbalul. Fost pilot de vânătoare cu misiuni în Afganistan și Libia, el a adus la echipă metodele de pregătire mentală din aviație: meditație, control emoțional și concentrare absolută în situații de presiune.

Bjorn a stabilit două condiții: nimeni nu trebuia să fie obligat să lucreze cu el și el nu trebuia să se amestece în chestiuni contractuale. Munca lui a schimbat mentalitatea echipei. Meditația colectivă înainte de antrenament a devenit o rutină.

Accentul s-a mutat de la obsesia pentru rezultat la dedicarea pentru proces. Greșelile nu au fost ascunse, ci analizate ca parte a creșterii. Această abordare a creat o echipă reacționează cu calm și încredere.

Filofozia clubului: „Banii nu cumpără cultura”

nimic nu ar fi fost posibil fără Frode Thomassen, care e arhitectul stabilității instituționale. L-a susținut pe Knutsen atunci când rezultatele au fost insufficient de bune și a formulat filosofia „Varres mate” – stilul nostru de acțiune. Strategia șefului clubului a fost clară: investiții în academie și în jucătorii locali, cu scopul ca aproximativ 40% din lot să provină din zona locală.

Astăzi, o parte semnificativă a lotului este formată din produse ale academiei, iar clubul operează în principal pe piața scandinavă pentru a menține compatibilitatea culturală.

Spre deosebire de multe cluburi mici care supraviețuiesc din vânzări, Bodø/Glimt a decis să pună fotbalul mai presus de bani. Veniturile din competițiile europene sunt folosite pentru a construi sustenabilitate și competitivitate, nu pentru a demonta echipa în fiecare vară. „Banii nu cumpără cultura”, este convingerea lui Thomassen, care a reușit să genereze venituri record pentru echipa care a eliminat Inter Milano.