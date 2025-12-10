Cine e puștiul minune, care a costat doar 35.000 de euro și acum rupe plasele în Liga Campionilor. La 10 ani a dat un gol de povestit nepoților

ADVERTISEMENT

Lennart Karl, mijlocașul lui Bayern Munchen și-a trecut numele pe lista marcatorilor și în partida cu Sporting Lisabona, scor 3-1. A fost al treilea gol consecutiv în Liga Campionilor pentru puștiul de 17 ani, care a devenit cel mai tânăr marcator în trei meciuri la rând din UCL.

Bayern Munchen a plătit pentru el 35.000 de euro

Născut la 45 de minute de Frankfurt am Main, în orașul Frammersbach din nord-vestul Bavariei, Karl s-a alăturat academiei Eintracht în 2017, venind de la primul său club, Viktoria Aschaffenburg.

Eintracht a văzut un potențial enorm în Karl, dar la fel a făcut și Bayern. Rămâne un punct sensibil pentru Eintracht faptul că, după ce relațiile dintre părinții lui Karl și club s-au deteriorat, el s-a reîntors pentru scurt timp la Aschaffenburg, de unde Bayern l-a recrutat la vârsta de 14 ani, în 2022. Și a plătit pentru el doar 35.000 de euro, indemnizație de formare.

La 10 ani a marcat un gol de generic

Mai ales că puștiul se anunța de viitor. În 2018, Karl, în vârstă de 10 ani, a devenit viral pentru un gol de excepție pe care l-a marcat în timp ce juca pentru echipa U11 a Eintracht Frankfurt într-o sală de sport.

Cu spatele la poartă, Karl a controlat o minge aeriană cu călcâiul, înainte de a se întoarce și de a trage cu stângul în vinclu. Karl a câștigat premiul pentru golul anului al academiei Eintracht și a primit o pereche de ghete Nike personalizate, pentru isprava sa.

„Am încercat totul și am fi făcut orice pentru el”, a declarat fostul director al academiei Eintracht, Andreas Moller, pentru Merkur la începutul acestui an, extern. „Dar Bayern are un farmec aparte și nu am avut nicio șansă”, a mai spus fostul internațional. Fratele mai mic al lui Karl, Vincent, joacă în continuare în echipele de juniori ale Eintracht.

34 de goluri și 11 pase decisive în sezonul trecut

Sezonul trecut, Karl a marcat 34 de goluri și a dat 11 pase decisive în 31 de meciuri pentru Bayern și echipele U17 ale Germaniei, ceea ce i-a adus o convocare surpriză în echipa lui Vincent Kompany pentru Cupa Mondială a Cluburilor.

În iunie 2025, Karl a debutat la Bayern în meciul câștigat cu 10-0 împotriva Auckland City, în cadrul Campionatului Mondial al Cluburilor din Statele Unite. După ce Real Madrid și Ajax și-au manifestat interesul pentru el, Karl a semnat primul său contract profesional în vara acestui an.

Până în prezent, în acest sezon, a jucat în 18 meciuri, în care a marcat de cinci ori și a reușit două pase de gol. Stilul său direct și neînfricat de joc aducându-i numeroase laude și comparații cu legendele fotbalului.

E o combinație între Messi și Robben

„Joacă în stilul lui Messi, deoarece centrul său de greutate este foarte jos, ceea ce înseamnă că poate face viraje foarte rapide”, e caracterizarea făcută fotbalistului care măsoară doar 1,68 m înălțime.

„Își folosește centrul de greutate pentru a face viraje și schimbări rapide, ca un running back din NFL. Uneori exagerează, dar este tânăr”, mai scriu nemții despre el.

El l-a depășit pe Toni Kroos, care în 2007, la 17 ani, 9 luni și 21 de zile, marca în victoria lui Bayern Munchen în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 3-2, în Cupa UEFA.

De asemenea, Karl a devenit mai precoce decât Jamal Musiala, care marcase pentru Bayern la vârsta de 17 ani și 363 de zile. O făcuse în urmă cu patru ani, în meciul contra celor de la Lazio, 4-1, din 23 februarie 2021.

Fanii lui Bayern văd, ca stil de joc, similitudini între el și fostul atacant olandez, Arjen Robben. La fel ca Robben, aceasta încearcă să pătrundă de pe banda dreaptă și să șuteze cu piciorul stâng. La fel ca în cazul lui Robben, apărătorii găsesc foarte dificil să-l oprească.

„Chiar și printre fanii care nu sunt suporteri ai Bayernului, energia și calitatea tehnică a lui Karl sunt foarte apreciate”, a declarat jurnalistul german de fotbal Mark Lovell pentru BBC Sport. „Joacă cu libertate și încredere, iar asta este reconfortant de văzut la un club unde presiunea este atât de intensă”

Ar juca la orice grupă de vârstă

Cel mai impresionant aspect este însă maturitatea lui Karl și modul echilibrat în care își gestionează talentul rar. Se antrenează din greu, absoarbe informații de la colegii săi experimentați și nu se lasă purtat de val de faimă.

Într-un interviu acordat site-ului clubului Bayern, el a declarat că intenționează să se dovedească și să se dezvolte, indiferent de categoria de vârstă în care joacă. „Pentru cineva de vârsta lui, nu pare deloc deplasat”, a spus Lovell.

„Capacitatea sa de a lua decizii, calmul cu care se comportă cu mingea și înțelegerea cerințelor tactice ale Bayernului sub Kompany au fost remarcabile. Joacă cu inteligență, nu doar cu fler. Simți că ascultă, învață repede și se adaptează. Dincolo de asta, ritmul și atitudinea sa s-au remarcat – presează, se retrage și pare mereu implicat”, a mai punctat jurnalistul german.

S-a dus la școală după primul gol în Liga Campionilor

Ca și cum ar fi vrut să dovedească că are capul pe umeri, Karl s-a prezentat la ore în dimineața de după ce a marcat la primul său meci în Liga Campionilor.

În ciuda presiunulor media, ca el să fie convocat pentru prima dată la echipa națională seniori, Karl a fost chemat pentru prima dată în echipa U21 a Germaniei în perioada internațională din noiembrie.

„În acest moment, el are încă nevoie de mai multe minute în Bundesliga. Este prea devreme pentru echipa seniori”, a declarat selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann.

Va fi una dintre vedetele CM 2026

Karl a marcat trei goluri la echipa U21 a nemților, care a învins Malta și Georgia cu 6-0 și, respectiv, 2-0 în calificările pentru Campionatul European U21 din 2027. El și-a depus candidatura pentru un loc în lotul Germaniei la CM 2026, unde specialiștii îl văd ca o potențială vedetă.

După isprava de la U21, câteva zile mai târziu, el a marcat al doilea său gol în Bundesliga, de data aceasta declanșând revenirea Bayernului de la 2-0 la 6-2 împotriva Freiburgului.

Patru zile mai târziu, el a avut o prestație extraordinară împotriva lui Arsenal, la doar a doua sa titularizare în Liga Campionilor. La doar 17 ani și 290 de zile.