Cine e Rizespor, noua echipă a lui Marius Șumudică! Reîntâlnire cu Fernando Boldrin

Antrenorul Marius Șumudică a semnat oficial cu echipa turcă Rizespor și va reveni în campionatul Turciei la scurt timp după ce și-a reziliat înțelegerea cu Gaziantep.

În vârstă de 49 de ani, tehnicianul român s-a despărțit de Gaziantep după un conflict cu președintele clubului mediatizat intens de presa turcă.

La noua sa formație, Șumi a anunțat că are ca obiectiv pentru acest sezon salvarea de la retrogradare, iar pentru următorul an își propune clasarea între primele 10.

Marius Șumudică își începe aventura la Rizespor

Marius Șumudică a anunțat că își va începe aventura lui Rizespor abia de vineri, 22 ianuarie, deși noua sa echipă urmează să joace miercuri, 20 ianuarie, de la ora 15:00, chiar împotriva fostei sale formații, Gaziantep, în etapa a 20-a a campionatului Turciei.

În aceste condiții, tehnicianul român va debuta oficial pe banca tehnică a celor de la Rizespor abia în runda cu numărul 21, într-un meci infernal pe terenul campioanei en-titre, Istanbul Bașakșehir, care este programat sâmbătă, 23 ianuarie, de la ora 18:00.

Caykur Rizespor este un club fondat 1953, îl are ca președinte pe Hasan Kartal și își joacă meciurile de acasă pe Caykur Didi Stadyumu care are o capacitate de 15.558. Considerată o echipă mică în Turcia, noua formație a lui Șumudică nu are niciun trofeu în palmares.

Portarul Gokhan Akkan, cel mai scump jucător

Formația se află pe locul 16 în clasament, cu 21 de puncte acumulate în 18 etape, după ce în sezonul precedent a încheiat pe poziția a 15-a, cu 35 de puncte. Rizespor evoluează în Super Lig din 2013, iar anterior a mai fost în prima ligă în perioadele 1979–81, 1985–89, 2000–02 și 2003–08.

La Rizespor, Marius Șumudică în va reîntâlni pe mijlocașul brazilian Fernando Boldrin, pe care l-a avut sub comandă la Astra Giurgiu. Cel mai scump jucător din lotul formației turce este portarul Gokhan Akkan, cotat pe site-urile de specialitate la 3,2 milioane de euro.

Top 5 al celor mai scumpi fotbaliști de la Rizespor este completat de fundașul stânga croat Dario Melnjak (2,6 milioane de euro), stoperul tunisian Yassine Meriah (2,5 milioane de euro), mijlocașul central ghanez Godfred Donsah (2,4 milioane de euro) și extrema stângă braziliană Fernando Andrade (2,2 milioane de euro).

Patru cazuri de coronavirus la Rizespor

În lotul lui Șumudică se regăsesc și câțiva jucători cu nume ajunși acum înspre finalul carierei. Este vorba de francezul Loic Remy (34 de ani) și cehul Milan Skoda (35 de ani), aceștia fiind și golgheterii echipei în acest sezon cu câte șase reușite.

Fostul antrenor al celor de la Rizespor, croatul Stjepan Tomas, a folosit cu precădere un sistem 4-2-3-1, iar o formulă ideală de echipă ar arăta astfel: Gokhan Akkan – Mykola Morozyuk, Emir Dilaver, Yassine Meriah, Dario Melnjak – Godfred Donsah, Abdullah Durak – Fabricio Baiano, Fernando Boldrin, Braian Samudio – Milan Skoda.

Pentru Marius Șumudică situația va fi un foarte grea cel puțin la început din cauza numeroaselor probleme medicale din lot. Nu mai puțin de patru jucători au coronavirus, Gokhan Akkan, Yassine Meriah, Mykola Morozyuk și Fernando Boldrin, alți trei sunt accidentați, Ismail Koybasi, Fabricio Baiano și Loic remy, iar nigerianul Aminu Umar nu are drept de joc.