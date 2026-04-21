Cine e românul care a garantat pentru Mirel Rădoi la bașkanul lui Gaziantep. Toate culisele negocierilor

Mirel Rădoi (45 de ani) este istorie la FCSB! Antrenorul s-a despărțit de roș-albaștri după doar cinci meciuri pe banca tehnică.

Cine e românul care a contribuit la numirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Mirel Rădoi a fost alegerea lui Gaziantep pentru postul de antrenor principal, iar un factor decisiv l-a avut unul dintre fotbaliștii români care evoluează la gruparea turcă. Este vorba despre Alexandru Maxim (35 de ani), care a garantat pentru fostul selecționer al naționalei României. Maxim nu doar că l-a recomandat pe Rădoi, dar a și intermediat mutarea tehnicianului în Turcia.

FANATIK a aflat toate culisele plecări lui Rădoi în Turcia. Luni, 20 aprilie, au jucat atât Gaziantep, cât și FCSB. Turcii s-au impus cu 3-0, acasă, contra lui Kayserispor, în timp ce roș-albaștrii au învins-o pe Farul, în deplasare, cu 3-2. Atât înainte, cât și după cele două meciuri, oficialii lui Gaziantep au încercat să îl convingă pe Rădoi să accepte oferta de 900.000 de euro pe an.

Președintele Memik Yilmaz, vicepreședintele Guney Dagdeviren și directorul sportiv Cemil Cansiz au făcut o noapte albă pentru a negocia aducerea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. În cele din urmă, fostul selecționer al României a fost convins și va ajunge în Turcia, la Gaziantep, pe parcursul zilei de marți, 21 aprilie. El s-a despărțit oficial de FCSB și urmează să semnează cu gruparea de pe locul 11 din Super Liga Turciei.

Alexandru Maxim a făcut istorie la Gaziantep

Alexandru Maxim nu e singurul român care evoluează la Gaziantep. Acolo este legitimat și Deian Sorescu, dar mijlocașul ofensiv e deja o legendă pe „Gaziantep Stadium”. Fostul fotbalist de la Pandurii, Sttutgart, Mainz sau Beșiktaș joacă la noua echipă a lui Mirel Rădoi din 11 august 2020.

În tot acest timp, Alex Maxim a îmbrăcat de 223 de ori tricoul lui Gaziantep, perioadă în care a reușit să marcheze 58 de goluri și să ofere 47 de pase decisive. Internațional român, cu 56 de selecții și 7 goluri, Maxim îl cunoaște bine pe Mirel Rădoi. Cei doi au colaborat la naționala României, în perioada în care tehnicianul a fost selecționer (2019-2021).

