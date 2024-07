Cine e românul care va dirija Orchestra Naţională a Franţei la ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de la Paris

Dirijorul Cristian Măcelaru va conduce Orchestra Naţională a Franţei în , care pentru prima dată nu se va ţine pe un stadion, ci pe străzile orașului.

Cristian Măcelaru este directorul Orchestrei Naționale a Franței

„Rapsodia 1” a lui George Enescu a fost interpretată în premieră la o zi națională a Franței sub bagheta lui Măcelaru. Românul a dirijat prima oară Orchestra Națională a Franței în septembrie 2018 pentru ca in 2021 sa fie numit directorul acestei prestigioase instituții planetare.

Românul a fost nominalizat în 2019 să-l succeadă în 2021 pe francezul Emmanuel Krivine în fruntea Orchestrei Naționale a Franței (ONF). Recent, contractul dirijorului a fost prelungit de francezi până în 2027.

Măcelaru a avut o carieră de excepție ca violonist, fiind cel mai tânăr concertmaistru din întreaga istorie a Orchestrei Simfonice Miami, cu care și-a făcut debutul la Carnegie Hall la doar 19 ani.

Format ca violonist la Timișoara, Cristian Măcelaru s-a stabilit în Statele Unite ale Americii la vârsta de 17 ani. A fost cel mai tânăr prim-violonist al Orchestrei Simfonice din Miami, dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Koln, iar din 2020 este directorul muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Cristian Măcelaru: „Nu a existat zi în care să nu studiez”

Cristian Măcelaru, mezinul unei familii cu zece copii, consideră că a moștenit talentul muzical de la tatăl său. Tot părintele său i-a insuflat și pasiunea pentru muzică, însă visul său a devenit realitatea doar datorită muncii și repetiției.

„În comunitatea religioasă din care făceam parte tatăl meu a găsit platforma în care să-și exprime talentul. Poate dacă nu era în comunitatea religioasă și-ar fi exprimat talentul într-un mod diferit, dar circumstanțele au fost așa încât el a găsit această fisură în sistem, în care a putut să facă lucruri extraordinare și să țină o orchestră.

Iar pe noi, pe copii, ne-a adunat împreună în jurul muzicii. Pentru că în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică, în fiecare joi, țin minte, repetițiile erau sfinte. Nu se lipsea de la repetiții. Chiar dacă era o orchestră neplătită și nimeni nu aștepta nimic, era totul 100% voluntar, orchestra era tratată cu maximă seriozitate și nu se lipsea. Deci 17 ani cât am stat acasă, la Timișoara, nu am lipsit niciodată. Seriozitatea cu care tata își exprima pasiunea pentru muzică mi-a influențat felul în care eu am abordat mai târziu muzica”, a declarat dirijorul român pentru .

În urmă cu trei ani, , dar în același timp tristă, legată de România. Întrebat dacă îi este dor de pământul natal, dirijorul a mărturisit că după prima săptămână petrecută în țară simte nevoia să impună anumite reguli în România.

„De fiecare dată când mă întorc în România, mă simt extraordinar de bine, în prima săptămână. După aceea, brusc, încep să văd tot felul de lucruri care nu merg, mi se face dor de regulile nemțești și-mi vi­ne să fac ordine în toată țara”, a mai spus dirijorul.