Cine e Sabah Baku, formația înființată în 2017 care a șocat Europa și s-a calificat în faza principală a Champions League. Comparație incredibilă cu granzii din SuperLiga

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Azerbaidjanul va avea pentru al doilea sezon consecutiv o reprezentantă în faza ligii din UEFA Champions League. Dacă în sezonul trecut Qarabag a reușit să avanseze până în faza eliminatorie, în actuala stagiune formația care va înfrunta granzii Europei este Sabah Baku, grupare înființată în 2017, care a cucerit în sezonul trecut primul titlu din istorie.

Cine e Sabah Baku, formația înființată în 2017 care a șocat Europa și s-a calificat în faza principală a Champions League

Sabah s-a înființat în 2017, iar în primul sezon din istoria clubului a terminat pe locul 5 în divizia secundă, însă a promovat în prima ligă, deoarece primele 4 clasate au refuzat promovarea sau nu au avut dreptul de a juca în prima divizie. După 4 sezoane în care a terminat la mijlocul clasamentului sau în a doua jumătate, Sabah a încheiat stagiunea 2022-2023 pe poziția secundă.

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De atunci, gruparea a participat an de an în preliminariile cupelor europene, însă fără să ajungă vreodată în fazele principale, până la performanța realizată în acest an. În 2024-2025, Sabah a câștigat primul trofeu din istorie, Cupa Azerbaidjanului, iar în sezonul precedent a cucerit eventul și și-a asigurat prezența în preliminariile Champions League.

Ce adversari a depășit Sabah Baku în drumul spre faza ligii din Champions League

Sabah și-a început parcursul în primul tur preliminar al Champions League, unde a trecut fără mari emoții de campioana Țării Galilor, TNS (2-0 și 2-1). Apoi, în turul 2, azerii i-au învins cu 1-0 și 2-0 pe cei de la . Primul mare șoc produs de cei de la Sabah a fost în turul 3.

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Echipa pregătită de lituanianul Valdas Dambrauskas a cedat cu 1-2 pe terenul danezilor de la Aarhus, dar apoi s-a impus cu un uluitor 4-0 în Azerbaidjan și a obținut calificarea în play-off. În prima manșă, Sabah a pierdut cu 1-2 în Giulești contra lui Hapoel Beer Sheva, iar returul a fost dramatic, deoarece . Înființat în 2017, clubul Sabah este cel mai „tânăr” din istorie care ajunge în această fază.

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Cât valorează lotul lui Sabah Baku. Comparație incredibilă cu granzii din SuperLiga

Lotul celor de la Sabah Baku valorează 17 milioane de euro, fiind comparabil cu cel al Universității Cluj (16.5 milioane). Patru echipe din SuperLiga României, Universitatea Craiova, Rapid, FCSB și Dinamo, au un lot mai valoros decât al azerilor, însă doar campioana se află în cupele europene. Giuleștenii și „câinii” nu au obținut calificarea în competițiile continentale, în timp ce FCSB s-a făcut de râs contra letonilor de la Auda în turul 2 preliminar al Conference League

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Cele 4 echipe din SuperLiga cu lot mai valoros decât Sabah, echipă calificată în faza principală a Champions League

Universitatea Craiova – 37 de milioane de euro

Rapid – 29.5 milioane de euro

FCSB – 26.5 milioane de euro

Dinamo – 19.6 milioane de euro

Cel mai scump transfer din istoria lui Sabah este jamaicanul Kaheem Parris, în schimbul căruia azerii au achitat 600.000 de euro celor de la Dinamo Kiev în urmă cu doi ani. Cel mai valoros jucător din lotul actual al campioanei din Azerbaidjan este fundașul stânga polonez Tymoteusz Puchacz, cotat la 2.5 milioane de euro, la fel ca fotbaliști precum Alexandru Cicâldău, Răzvan Sava, Vladimir Screciu sau noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic.

Deplasări uriașe pentru forțele din Europa. Baku, destinație exotică

Evident, Sabah Baku va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru programul fazei ligii, care va avea loc joi seară, așadar campioana din Azerbaidjan va înfrunta două forțe ale Europei din urna 1. Evident, diferența de valoare este colosală, însă la fel de mare este și distanța pe care marile cluburi din vestul Europei o vor parcurge pentru a ajunge în Azerbaidjan. Printre adversarii posibili ai celor de la Sabah se numără și Interul lui Cristi Chivu.

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Distanța dintre Baku și orașele reprezentate în urna 1 din Champions League

Paris – 3.800 de kilometri

Munchen – 3.100 de kilometri

Madrid – 4.400 de kilometri

Liverpool – 4.150 de kilometri

Milano – 3.300 de kilometri

Manchester – 4.100 de kilometri

Londra – 4.000 de kilometri

Barcelona – 4.000 de kilometri

Sabah a evoluat în preliminariile Champions League pe arena „Tofiq Bahramov” din Baku, însă meciurile din faza ligii s-ar putea disputa pe Stadionul Olimpic din capitala Azerbaidjanului. Arena inaugurată în 2015, care are o capacitate de aproape 70.000 de locuri, a găzduit finala Europa League din 2019 și patru meciuri de la EURO 2020.